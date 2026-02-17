1:0 - Rassismus-Eklat überschattet Real-Sieg

Traumtor, Tumulte, X-Geste! Real siegt 1:0 in Lissabon – doch ein mutmaßlicher Rassismus-Eklat überschattet alles. Während PSG spektakulär dreht, Gala Juventus zerlegt und der BVB jubelt, brennt bei Benfica der Rasen. Europa erlebt eine königliche Play-off-Nacht voller Drama.

Revanche-Modus aktiviert! Real Madrid reiste mit Wut im Bauch zum Play-off nach Lissabon – ausgerechnet zu Benfica, jenem Team, das die Königlichen im Ligaphasen-Finale spät aus den Top Acht geköpft hatte. Damals traf Keeper Anatolij Trubin per Kopf in der Nachspielzeit.

Auch diesmal verzweifelte Real zunächst am Benfica-Schlussmann. Bis zur 50. Minute: Vinícius Júnior ließ Amar Dedić stehen und zirkelte den Ball traumhaft ins Kreuzeck – 1:0. Sein Samba-Jubel brachte das Stadion zum Kochen. Becher flogen, Pfiffe gellten. Nach einem heftigen Wortgefecht mit Gianluca Prestianni soll es zu einer rassistischen Beleidigung gekommen sein. Der Schiedsrichter zeigte die X-Geste – Spielunterbrechung! Es folgte eine Rudelbildung, mittendrin David Alaba, der von der Bank aufsprang. Auch Benfica-Coach José Mourinho mischte sich ein – erst flog ein Betreuer, später sogar Mourinho selbst. Am Ende blieb es beim 1:0. Doch klar ist: Im Rückspiel dürfte es erneut heiß hergehen.

Alaba mittendrin: Rassismus-Skandal bei Real-Hit

PSG und Galatasaray zünden nach Pause Turbo

Spektakel pur im Frankreich-Derby: AS Monaco schockte Titelverteidiger Paris Saint-Germain mit einem Blitz-Doppelpack von Folarin Balogun (1., 18.). Vitinha vergab einen Elfmeter, Ousmane Dembélé humpelte vom Platz – alles lief gegen PSG. Doch Joker Désiré Doué drehte die Partie mit zwei Treffern (29., 67.), Achraf Hakimi (41.) glich zwischenzeitlich aus. Am Ende siegte Paris 3:2.

Ein echtes Statement setzte Galatasaray: Nach der Pause zerlegten die Türken Juventus und gewannen 5:2. Zur Halbzeit lag Gala noch 1:2 zurück, doch nach dem Seitenwechsel stellten sie die Partie komplett auf den Kopf.

Auch Borussia Dortmund jubelte – gegen Atalanta erspielten sich Marcel Sabitzer & Co. eine starke Ausgangslage fürs Rückspiel. Ein Play-off-Abend voller Drama, Tore und Emotionen.