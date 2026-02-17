Alles zu oe24VIP
"Techniker:innen von Morgen" – Lehrberufe zum Anfassen im Donau Zentrum
© Landesinnung Wien Mechatronik / Walter Skokanitsch

Innovatives Event

"Techniker:innen von Morgen" – Lehrberufe zum Anfassen im Donau Zentrum

17.02.26, 17:59
Im Wiener Donau Zentrum dreht sich alles um die Technik von morgen. Rund 1.200 Jugendliche können bei der vierten Auflage des Events "Techniker:innen von Morgen" Lehrberufe hautnah erleben und direkt selbst ausprobieren. 

Das interaktive Berufsorientierungsevent findet von Dienstag bis Freitag im Westfield Donau Zentrum statt. In der ARENA des Einkaufszentrums können sich Schüler im Alter von 13 bis 17 Jahren direkt vor Ort beim Infodesk für die verschiedenen Stationen anmelden.

Technik zum Anfassen erleben

An zahlreichen Mitmach-Stationen stehen erfahrene Lehrlinge als Coaches bereit, um einen authentischen Einblick in ihren Arbeitsalltag zu geben. Die Jugendlichen können dabei selbst Hand anlegen: In der Mechatronik werden Elektromotoren gewickelt oder Scheinwerferkontakte gelötet, während im Bereich Metalltechnik Werkstücke wie „Thors Hammer“ gedreht und veredelt werden. Auch die Fahrzeugtechnik ist vertreten und bietet Übungen wie Reifenwechsel, Bremsenchecks oder das Ausdrücken von Karosseriedellen an.

© Landesinnung Wien Mechatronik / Walter Skokanitsch

Karrierechancen für junge Frauen

„Technik ist vielseitig, zukunftsweisend und voller Chancen“, betont Peter Merten, Wiener Landesinnungsmeister Mechatronik. Ein besonderes Ziel der Initiative ist es, mehr Mädchen für technische Berufe zu begeistern, da Frauen hier noch immer unterrepräsentiert sind. Auch Wiener Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál hebt hervor, dass praxisnahe Zugänge wichtig seien, um überholte Rollenbilder zu überwinden und wirtschaftliche Unabhängigkeit durch technische Zukunftsjobs zu fördern.

Innovative Highlights vor Ort

Ein besonderes Highlight der vier Veranstaltungstage ist ein Exoskelett, das nach Anmeldung getestet werden kann. Diese tragbaren Hilfsmittel zeigen, wie körperliche Arbeit in der Zukunft unterstützt werden könnte. Zudem bietet ein Eishockeytisch Einblicke in die Klimatechnik und lädt zum spielerischen Wettbewerb ein. Namhafte Wiener Betriebe wie die ÖBB, MA48 oder SEW Eurodrive sind vor Ort, um den potenziellen Nachwuchs direkt mit Ausbildungsbetrieben zusammenzubringen.

Zukunftssicherer Weg durch Lehre

Die Landesinnungsmeister der Fahrzeug- und Metalltechnik, Emin Yilmaz und Christian Adamovic, sehen in der Lehre einen klaren Weg mit Zukunftsperspektive. In einer modernen und digitalen Arbeitswelt stärken direkte Erfahrungen das Selbstvertrauen der Jugendlichen. Laut Statistik absolvierten im Jahr 2025 in Wien bereits hunderte junge Menschen erfolgreich ihre Ausbildung in den Bereichen Mechatronik, Metall- und Fahrzeugtechnik, was die Bedeutung dieser Branchen für den Wiener Arbeitsmarkt unterstreicht.

