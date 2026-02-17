Alles zu oe24VIP
Social-Media-Sucht: Jetzt sagt Meta-Boss aus
Vor Gericht

Social-Media-Sucht: Jetzt sagt Meta-Boss aus

17.02.26, 18:00
Facebook-Gründer Mark Zuckerberg muss sich am Mittwoch (ab ca. 18.00 Uhr/MEZ) im Prozess um das Suchtpotenzial von Social-Media-Plattformen befragen lassen.  

In dem Prozess wirft eine 20-jährige Klägerin, die nur unter den Initialen KGM auftritt, Online-Plattformen vor, sie hätten ihre Dienste absichtlich so gestaltet, dass Nutzer süchtig danach werden.

Dabei geht es zum Beispiel um die Funktion, bei der man immer weiter zum nächsten Beitrag weiterscrollen kann.

Googles Videoplattform YouTube 

Die Klage richtet sich gegen Googles Videoplattform YouTube und den Foto- und Videodienst Instagram, der zum von Zuckerberg geführten Konzern Meta gehört. Anwälte von Meta und Instagram-Chef Adam Mosseri wiesen die Vorwürfe bereits vor Gericht zurück.

