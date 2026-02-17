Gemeinsam Talente fördern: WU Wien und REWE Group starten Partnerschaft

Die WU Wien und die REWE Group Österreich starten eine Partnerschaft zur Talenteförderung: 50 Masterstudierende profitieren über zwei Jahre von Mentoring, Praxisprojekten und Karriereeinblicken, während die REWE Group gezielt Wissenstransfer und Nachwuchskräfteentwicklung stärkt.

Der Startschuss für die Zusammenarbeit zwischen der WU Wien und der REWE Group Österreich fiel neulich beim Auftaktabend in der REWE Zentrale in Wiener Neudorf. Rund 90 Gäste, darunter Masterstudierende, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Führungskräfte, erlebten interaktive Stationen zu Innovation, Nachhaltigkeit, Logistik und Handelsstrategien.

Marcel Haraszti, REWE International Vorstand (l.) im Gespräch mit WU-Studenten © REWE International AG/Robert Harson

Zwei Jahre Talenteförderung: Mentoring, Workshops und individuelle Roadmaps

Im Rahmen des WU Center of Excellence begleitet die REWE Group über vier Semester hinweg 50 hochqualifizierte Studierende. Das Programm umfasst Mentoring durch Führungskräfte, praxisnahe Workshops, Exkursionen, Networking-Formate und die Erstellung einer individuellen Entwicklungsroadmap. Ziel ist die Verbindung von akademischem Wissen und Unternehmenspraxis. „Mit der Partnerschaft können wir Studierenden vielfältige Einblicke in Strategie, Supply Chain, Innovation und Handelspraxis bieten“, erklärt Marcel Haraszti, Vorstand REWE International AG.

Informative Workshops zu Berufsfeldern. © REWE International AG/Robert Harson

Karriereperspektiven im Fokus: Einstiegsmöglichkeiten bei der REWE Group

Beim Auftaktabend erhielten die Studierenden Einblicke in die Karrierewege und Entwicklungsprogramme der REWE Group. Interaktive Erlebnisstationen zeigten Themen von Marken- und Kampagnenarbeit über Bonusprogramme und Nachhaltigkeit bis hin zu Logistik- und Supply-Chain-Challenges. Ergänzend standen Networking- und Karrierestationen für persönliche Gespräche bereit. „Wir möchten Talente frühzeitig fördern, praxisnahe Einblicke ermöglichen und aufzeigen, wie vielfältig die Einstiegsmöglichkeiten bei der REWE Group sind“, betont Elke Peller-Kühne, Leitung People & Culture Talent Acquisition.

Gemeinsam Talente fördern: WU Wien und REWE Group starten Partnerschaft © REWE International AG/Robert Harson

Bewerbungsstart für das International Management Trainee Program

Ab Ende März 2026 startet der Bewerbungsprozess für das International Management Trainee Program (IMTP) der REWE Group Österreich. Master-Absolventen mit idealerweise Auslandserfahrung können sich auf spannende Managementpositionen in einem internationalen Handelsumfeld bewerben.

https://rewe-group.jobs/en/einstiegsmoeglichkeiten/imtp



weitere Informationen und Details zum Programm finden Interessierte auf der Website: