Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 50.40 aktien down -0.98% Andritz AG 71.45 aktien down -0.69% BAWAG Group AG 133.60 aktien up +1.44% CA Immobilien Anlagen AG 26.000 aktien up +1.96% CPI Europe AG 16.370 aktien up +2.18% DO & CO Aktiengesellschaft 204.00 aktien down -2.16% EVN AG 28.700 aktien down -1.54% Erste Group Bank AG 103.30 aktien equal +0% Lenzing AG 26.250 aktien down -6.91% OMV AG 55.30 aktien up +1.1% Oesterreichische Post AG 34.500 aktien down -0.29% PORR AG 38.100 aktien down -5.22% Raiffeisen Bank Internat. AG 41.080 aktien down -0.58% SBO AG 34.600 aktien down -1.56% STRABAG SE 94.90 aktien down -2.16% UNIQA Insurance Group AG 16.080 aktien up +0.5% VERBUND AG Kat. A 57.90 aktien up +0.52% VIENNA INSURANCE GROUP AG 64.30 aktien equal +0% Wienerberger AG 30.260 aktien down -0.72% voestalpine AG 44.480 aktien down -1.72%
  1. oe24.at
  2. Business
Gemeinsam Talente fördern: WU Wien und REWE Group starten Partnerschaft
© Robert Harson/REWE International AG

Karriere

Gemeinsam Talente fördern: WU Wien und REWE Group starten Partnerschaft

17.02.26, 13:47
Teilen

Die WU Wien und die REWE Group Österreich starten eine Partnerschaft zur Talenteförderung: 50 Masterstudierende profitieren über zwei Jahre von Mentoring, Praxisprojekten und Karriereeinblicken, während die REWE Group gezielt Wissenstransfer und Nachwuchskräfteentwicklung stärkt.

Der Startschuss für die Zusammenarbeit zwischen der WU Wien und der REWE Group Österreich fiel neulich beim Auftaktabend in der REWE Zentrale in Wiener Neudorf. Rund 90 Gäste, darunter Masterstudierende, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Führungskräfte, erlebten interaktive Stationen zu Innovation, Nachhaltigkeit, Logistik und Handelsstrategien.

Marcel Haraszti, REWE International Vorstand (l.) im Gespräch mit WU-Studenten

Marcel Haraszti, REWE International Vorstand (l.) im Gespräch mit WU-Studenten

© REWE International AG/Robert Harson

Zwei Jahre Talenteförderung: Mentoring, Workshops und individuelle Roadmaps
Im Rahmen des WU Center of Excellence begleitet die REWE Group über vier Semester hinweg 50 hochqualifizierte Studierende. Das Programm umfasst Mentoring durch Führungskräfte, praxisnahe Workshops, Exkursionen, Networking-Formate und die Erstellung einer individuellen Entwicklungsroadmap. Ziel ist die Verbindung von akademischem Wissen und Unternehmenspraxis. „Mit der Partnerschaft können wir Studierenden vielfältige Einblicke in Strategie, Supply Chain, Innovation und Handelspraxis bieten“, erklärt Marcel Haraszti, Vorstand REWE International AG.

Informative Workshops zu Berufsfeldern.

Informative Workshops zu Berufsfeldern.

© REWE International AG/Robert Harson

Karriereperspektiven im Fokus: Einstiegsmöglichkeiten bei der REWE Group
Beim Auftaktabend erhielten die Studierenden Einblicke in die Karrierewege und Entwicklungsprogramme der REWE Group. Interaktive Erlebnisstationen zeigten Themen von Marken- und Kampagnenarbeit über Bonusprogramme und Nachhaltigkeit bis hin zu Logistik- und Supply-Chain-Challenges. Ergänzend standen Networking- und Karrierestationen für persönliche Gespräche bereit. „Wir möchten Talente frühzeitig fördern, praxisnahe Einblicke ermöglichen und aufzeigen, wie vielfältig die Einstiegsmöglichkeiten bei der REWE Group sind“, betont Elke Peller-Kühne, Leitung People & Culture Talent Acquisition.

Gemeinsam Talente fördern: WU Wien und REWE Group starten Partnerschaft

Gemeinsam Talente fördern: WU Wien und REWE Group starten Partnerschaft

© REWE International AG/Robert Harson

Bewerbungsstart für das International Management Trainee Program
Ab Ende März 2026 startet der Bewerbungsprozess für das International Management Trainee Program (IMTP) der REWE Group Österreich. Master-Absolventen mit idealerweise Auslandserfahrung können sich auf spannende Managementpositionen in einem internationalen Handelsumfeld bewerben.

https://rewe-group.jobs/en/einstiegsmoeglichkeiten/imtp

weitere Informationen und Details zum Programm finden Interessierte auf der Website:

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen