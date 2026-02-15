Nach Derby-Schande: Heftige Fan-Ausschreitungen in Favoriten

Beim Wiener Derby sorgten die Rapid-Fans für einen Pyro-Eklat, doch nach dem Spiel ging es scheinbar in den Straßen von Favoriten erst richtig los.

Es war das erste Wiener Derby seit über einem Jahr, bei dem auch Auswärtsfans wieder zugelassen waren. Und vermutlich war es auch für lange Zeit das letzte. Denn schon während der 2:0-Niederlage Rapids gegen den erbitterten Erzrivalen Austria hatten einige sogenannte Fans vergessen, dass man dennoch auf Bewährung spielt.

Kurz vor Schlusspfiff wurden schon mehrere pyrotechnische Gegenstände auf das Spielfeld geworfen, was zu einer Unterbrechung sorgte. Das Spiel konnte zwar erneut angepfiffen und fertig gespielt werden, die Bundesliga kündigte dennoch schon harte Strafen an.

© Yivana Manset Haber

© Yivana Manset Haber

© Yivana Manset Haber

© Yivana Manset Haber

Rapid wird in den kommenden Top-Spielen gegen die Austria, Sturm, Salzburg oder den LASK auf jeden Fall mit Blocksperren rechnen müssen. Ob es nach den Vorfällen noch heftigere Sanktionen gibt, bleibt abzuwarten. Der Senat 1 der Bundesliga wird über das Strafmaß entscheiden.

Eskalation in Favoriten

Doch auch nach dem Spiel dürfte die Lage nicht beruhigt worden sein. Wie Bilder und Video-Aufnahmen belegten, randalierten die grün-weißen Krawallmacher in Favoriten munter weiter.

Im Park gegenüber des über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Eisgeschäfts Tichy kam es dann zum großen Knall. Mehrere Randalierer schossen erneut Pyro-Gegenstände durch die Gegend und verursachten Schäden bei den anliegenden Geschäften. Die Polizei ist weiterhin im Großeinsatz.