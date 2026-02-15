Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
skilift
© Getty Images

Bis zu 100 km/h

Extrem-Sturm legt Seilbahn und Skilifte lahm

15.02.26, 17:17
Teilen

Zu starker Wind - das Winter-Comeback hat Österreich Mitte Februar fest im Griff. In Teilen der Steiermark mussten jetzt wegen eines Sturms Seilbahnen und Skilifte aus Sicherheitsgründen den Betrieb einstellen. 

In Österreich kommt es auch am heutigen Sonntag teilweise zu Schneefällen. Die Wetterwarnung gilt: Minusgrade aber vor allem auch starke Windböen, die zu Problemen führen können. 

Auch in der Steiermark sorgt ein starker Nordwestwind derzeit für stürmische Bedingungen. Besonders betroffen sind laut GeoSphere die Bezirke Graz-Umgebung, Leoben, Voitsberg, Weiz und Bruck-Mürzzuschlag, wo Böen teils bis zu 100 km/h gemessen wurden. So musste wegen der starken Windspitzen zum Beispiel der Betrieb der Schöckl-Seilbahn pausieren. „Aufgrund von Sturmböen bis zu 98 km/h ist die Schöckl Seilbahn derzeit eingestellt“, teilt die Holding Graz mit. 

Die Wetterlage hat auch Auswirkungen auf einige Skilifte in der Steiermark. „Aufgrund von starkem Wind sind der Panoramalift & Brunnalmlift derzeit nicht in Betrieb“, heißt es zum Beispiel von der Brunnalm – Hohe Veitsch in Bruck-Mürzzuschlag. Auch am Präbichl im Bezirk Leoben bleibt der Sessellift „Polster Quattro“ vorerst außer Betrieb. Mit dem Polster Quattro ist aufgrund starken Windes aktuell kein Betrieb möglich. „Bessern sich die Witterungsbedingungen, gehen wir mit den Liften schnellst möglich wieder in Betrieb“, wie das Skigebiet auf seiner Website mitteilt, wie das Nachrichtenportal "5 Minuten" berichtet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen