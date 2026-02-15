Extrem-Sturm legt Seilbahn und Skilifte lahm

Zu starker Wind - das Winter-Comeback hat Österreich Mitte Februar fest im Griff. In Teilen der Steiermark mussten jetzt wegen eines Sturms Seilbahnen und Skilifte aus Sicherheitsgründen den Betrieb einstellen.

In Österreich kommt es auch am heutigen Sonntag teilweise zu Schneefällen. Die Wetterwarnung gilt: Minusgrade aber vor allem auch starke Windböen, die zu Problemen führen können.

Auch in der Steiermark sorgt ein starker Nordwestwind derzeit für stürmische Bedingungen. Besonders betroffen sind laut GeoSphere die Bezirke Graz-Umgebung, Leoben, Voitsberg, Weiz und Bruck-Mürzzuschlag, wo Böen teils bis zu 100 km/h gemessen wurden. So musste wegen der starken Windspitzen zum Beispiel der Betrieb der Schöckl-Seilbahn pausieren. „Aufgrund von Sturmböen bis zu 98 km/h ist die Schöckl Seilbahn derzeit eingestellt“, teilt die Holding Graz mit.

Die Wetterlage hat auch Auswirkungen auf einige Skilifte in der Steiermark. „Aufgrund von starkem Wind sind der Panoramalift & Brunnalmlift derzeit nicht in Betrieb“, heißt es zum Beispiel von der Brunnalm – Hohe Veitsch in Bruck-Mürzzuschlag. Auch am Präbichl im Bezirk Leoben bleibt der Sessellift „Polster Quattro“ vorerst außer Betrieb. Mit dem Polster Quattro ist aufgrund starken Windes aktuell kein Betrieb möglich. „Bessern sich die Witterungsbedingungen, gehen wir mit den Liften schnellst möglich wieder in Betrieb“, wie das Skigebiet auf seiner Website mitteilt, wie das Nachrichtenportal "5 Minuten" berichtet.