Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
  6. DFB Pokal
leverkusen
© Getty Images

DFB-Pokal

Leverkusen nach 3:0 gegen St. Pauli im Halbfinale

03.02.26, 22:50
Teilen

Bayer Leverkusen steht als erste Mannschaft im Halbfinale des deutschen Fußball-Cups. 

Der Doublesieger von 2024 setzte sich am Dienstagabend im Heimspiel gegen den FC St. Pauli klar 3:0 durch. Martin Terrier, Patrik Schick und Jonas Hofmann erzielten die Tore ab der 32. Minute im Halbstundentakt. Bei St. Pauli saß Jannik Robatsch auf der Bank, David Nemeth und Torhüter Simon Spari fehlen bei den Hamburgern wegen Verletzungen.

In den weiteren Viertelfinal-Paarungen duellieren sich Holstein Kiel und der VfB Stuttgart (Mittwoch, 20.45 Uhr), Hertha Berlin und Freiburg (10. Februar) sowie Bayern München und RB Leipzig (11. Februar).

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen