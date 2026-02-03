Leverkusen nach 3:0 gegen St. Pauli im Halbfinale

Bayer Leverkusen steht als erste Mannschaft im Halbfinale des deutschen Fußball-Cups.

Der Doublesieger von 2024 setzte sich am Dienstagabend im Heimspiel gegen den FC St. Pauli klar 3:0 durch. Martin Terrier, Patrik Schick und Jonas Hofmann erzielten die Tore ab der 32. Minute im Halbstundentakt. Bei St. Pauli saß Jannik Robatsch auf der Bank, David Nemeth und Torhüter Simon Spari fehlen bei den Hamburgern wegen Verletzungen.

In den weiteren Viertelfinal-Paarungen duellieren sich Holstein Kiel und der VfB Stuttgart (Mittwoch, 20.45 Uhr), Hertha Berlin und Freiburg (10. Februar) sowie Bayern München und RB Leipzig (11. Februar).