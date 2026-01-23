Alles zu oe24VIP
Kopie Die BIPA Geschäftsführer:innen Margit Reisinger, Daniela Reumann und Markus Geyer (v.l.n.r.)
© Christian Dusek

Klare Bildsprache

BIPA mit neuem Markenauftritt: Neuanfang mit großem B

23.01.26, 10:22
Teilen

BIPA schärft seine Markenidentität mit dem "B" als Herzstück. Jeder Filialbesuch soll zum positiven Markenerlebnis werden.

BIPA setzt mit dem neuen Auftritt auf visuelle Klarheit und eine reifere, konsistente Markenpräsenz. Mit dem Corporate Design, entwickelt von der Kreativagentur BBDO Wien, und der begleitenden Kampagne unter Verantwortung der BIPA Leadagentur AANDRS positioniert sich das Unternehmen selbstbewusster als bisher.

„Wir schärfen die Markenidentität von BIPA mit Fokus auf Klarheit, Konsistenz und Sichtbarkeit“, erklärt Markus Geyer, Geschäftsführer bei BIPA. „Unser neuer Leitsatz ‚Wir sind da, für das, was das Leben bringt‘ fasst unsere klare Haltung zusammen: ein souveräner Markenauftritt, der in Österreich und international verständlich ist und den Alltag unserer Kundinnen und Kunden einbezieht. Das zeigt sich deutlich in der Bildsprache, bei der wir künftig noch stärker auf Vielfalt, echte Menschen und Szenen aus dem täglichen Leben setzen.”

Das „B“ als markantes Herzstück

Zentrales Gestaltungselement ist der Buchstabe „B“ als flexibles Key-Visual. Er schafft Raum für emotionale Bildwelten, Typografie sowie kurze, klare Botschaften – digital und am Point of Sale – und lässt Kund:innen in die Markenwelt von BIPA eintauchen. Mit dem Kampagnen-Claim „Alles beginnt mit einem großen B“ unterstreicht BIPA zudem die Bedeutung als verlässlicher Begleiter im Alltag und übersetzt den Anspruch der Marke in ein aktives Leistungsversprechen.

Die BIPA Geschäftsführer:innen Margit Reisinger, Daniela Reumann und Markus Geyer (v.l.n.r.)

Die BIPA Geschäftsführer:innen Margit Reisinger, Daniela Reumann und Markus Geyer (v.l.n.r.)

© Christian Dusek

"Hohe Wiedererkennbarkeit"

„BIPA ist da, für das, was das Leben bringt. Dieses Versprechen zeigt sich im selbstbewussten, klaren Corporate Design“, so Jana David-Wiedemann, CEO von BBDO Wien. „Wir haben es in präzise Gestaltungsregeln übersetzt, damit es im Alltag wie in großen Kampagnen trägt. Das Ergebnis ist ein gereifter Markenauftritt mit hoher Wiedererkennbarkeit.“

Arno Reisenbüchler von AANDRS, die für die ab 22. Jänner sichtbare 360 Grad-Kampagne verantwortlich zeichnen, ergänzt: „Ob Liebe, Ordnung, Party oder Wohlfühlen: Das alles und noch viel mehr beginnt mit einem großen B wie BIPA. Und genau das möchten wir mit dieser Kampagne kommunizieren: humorvoll, relatable und zeitgemäß. Eine Kampagne, die ganz nahe an den Kundinnen und Kunden ist und die Marke in die Zukunft führen soll.“

Neues Markenerlebnis in den Filialen

Besonders am Point of Sale rückt BIPA die Kund:innenerfahrung weiter in den Mittelpunkt. Neu gestaltete Eingangsbereiche, Leit- und Orientierungselemente sowie Aktionsflächen machen das Markenversprechen noch erlebbarer und laden zum Verweilen und Entdecken ein. Die klare visuelle Sprache sorgt für bessere Orientierung, während insbesondere die durchdachte Beleuchtung eine einladende Atmosphäre schaffen. So wird jeder Filialbesuch zu einem positiven Markenerlebnis.

