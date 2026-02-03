Alles zu oe24VIP
Yusuf Demir
Rückkehr perfekt

Transfer-Knaller: Yusuf Demir kehrt zu Rapid zurück

03.02.26, 19:27
Nun sollte es endgültig fix sein: Yusuf Demir kehrt zum SK Rapid zurück!

Laut "Sky" trägt Yusuf Demir wieder das grün-weiße Trikot. Der 22-Jährige unterschreibt nach der Vertragsauflösung bei Galatasaray Istanbul einen Vertrag bis 2027 bei den Hütteldorfern.

Demir ist in der Rapid-Jugend ausgebildet worden. Der Mittelfeldstratege kehrte nach einer halbjährigen Leihe beim FC Barcelona im Sommer 2022 zu Rapid zurück, um im September 22 zu Galatasaray zu wechseln.

Dort konnte sich das Talent nie durchsetzen. Am Ende spielte er nur 23 Partien, in denen dem Edeltechniker zwei Tore und zwei Assists gelungen sind.

