© APA/HERBERT NEUBAUER, APA

Jänner-Zahlen

Arbeitslosigkeit steigt weiter: 456.200 ohne Job

02.02.26, 10:05
Die Arbeitslosigkeit in Österreich hat sich zum Jahresstart beschleunigt.

Ende Jänner waren 456.192 Menschen arbeitslos oder in einer Schulung des Arbeitsmarktservice (AMS). Das waren um 2,4 Prozent oder 10.679 Menschen mehr als vor einem Jahr, wie das AMS und das Arbeitsministerium am Montag bekanntgaben. Im Dezember war die Arbeitslosigkeit im Jahresabstand um 2 Prozent gestiegen. Die Arbeitslosenquote liegt nun laut Vorabschätzwert bei 8,8 Prozent (plus 0,3 Prozentpunkte).

Mehr Infos in Kürze ...

