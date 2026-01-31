Sorge um Königin Máxima: "Gesundheit geht vor"

Königin Máxima musste nach ihrer Rückkehr aus New York kurzfristig mehrere Termine in den Niederlanden absagen. Nun wurde der Grund für die Absagen bekannt.

Vor wenigen Tagen war Königin Máxima (54) in New York als Sonderbeauftragte des UN-Generalsekretärs für finanzielle Gesundheit unterwegs. Sie hatte einige Termine am "Big Apple". Nach ihrer Heimfahrt sollte die Königin am Donnerstag in Rotterdam ihren nächsten Auftritt haben.

Sie hätte dort einen Innovationswettbewerb zum Thema Schuldenhilfe besuchen sollen. Doch ihr Auftritt musste kurzfristig abgesagt werden.

"Gesundheit geht vor"

Nun wurde der Grund bekannt. Königin Máxima hat die Grippe und fällt deshalb aus. Einen weiteren Termin am Freitag in Purmerend konnte sie auch nicht wahrnehmen. Auf Social Media sendete die Bürgermeisterin Ellen van Selm Genesungswünsche und meinte: "Gesundheit geht vor."

Weiter schrieb sie: "Wir wünschen Ihrer Majestät eine schnelle Genesung und werden sie zu einem späteren Zeitpunkt in Purmerend willkommen heißen." Die Königin wird den verpassten Termin nachholen.

Besuch der Olympischen Winterspielen in Mailand

In Purmerend hätte Königin Máxima sich mit den Bürgern unterhalten sollen sowie ein Jugendzentrum und ein Schwimmbad besuchen sollen. Vor allem sollte der Besuch das Engagement für die Nachbarschaft in den Mittelpunkt stellen.

Königin Máxima war über die Terminabsage enttäuscht. Sie bezeichnete die Absage für den Auftritt in Rotterdam als "sehr bedauerlich", so unter anderem das "Hello!"-Magazin unter Berufung auf das Informationsamt der Regierung. Laut ihr sei das Thema Schuldenhilfe "ein wichtiger Teil ihrer Agenda".

Wenn sie wieder gesund ist, wird sie nächste Woche mit König Willem-Alexander (58) und Kronprinzessin Amalia (22) nach Mailand zu den Olympischen Winterspielen reisen. Das Königspaar wird die italienische Modemetropole vom 5. bis zum 10. Februar besuchen. Amalia wird nur einen Teil des Programms begleiten.