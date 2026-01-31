Schock-Aus im Dschungelcamp nach Premiere und Panik

Erstmals in diesem Jahr musste Ariel nicht bei der Dschungelprüfung antreten, danach musste der nächste Star das Camp in Australien verlassen, die Publikums-Entscheidung sorgte für Fassungslosigkeit bei den Bewohnern.

Am Samstag durften erstmals die Kandidaten wählen, wer zur Dschungelprüfung antreten muss. Deshalb durfte Ariel, die schon neun Mal aufgerufen wurde, aufatmen. Dafür musste Umut Tekin in der „Die Genöhle-Höhle“ ran.

Dabei mussten neben dem Reality-Star auch Samira Yavut, Simone Ballack, Mirja du Mont, Patrick Romer und Stephan Dür in ein Erdloch, wo nur ihre Körper aus Öffnungen rausragten. Von oben flogen unzählige Insekten auf sie hinab, während sie Bauteile weiterreichen mussten, aus denen Sterne gebastelt werden mussten.

© RTL

Für Umut war die Prüfung scheinbar zu viel, denn er drehte völlig durch. "Mein Auge, mein Auge, die beißen, die beißen", schrie er völlig panisch. Die restlichen fünf versuchten ihr Bestes, weiterzumachen und sich von der Panik nicht anstecken zu lassen.

Nur zwei Sterne

Von elf Sternen holte das Sechstett gerade einmal zwei Sterne, zurück im Camp ätzte ausgerechnet Ariel vor den TV-Zusehern über die Leistung ihrer Leidgenossen. "Das nächste Mal schickt wieder mich, ich hole alleine mehr Sterne, als sechs Personen zusammen."

Bevor das Voting bekannt gegeben wurde, teilte Camp-Diva Ariel noch einmal richtig aus. Erst nahm sie Gil Ofarim ins Visier und konfrontierte ihn mit seiner Vergangenheit. Als Patrick ihn verteidigen wollte, um für Ruhe zu sorgen, warf sie ihm seine heißen Flirts vor, obwohl er doch vergeben sei.

Am Ende musste auch der nächste Star das Camp-Verlassen. Diesmal erwischte es Umut Tekin, für den das Dschungel-Abenteuer nach der Horror-Prüfung nun zu Ende ist. Eine Entscheidung, die für Schock und Fassungslosigkeit bei den Camp-Bewohnern sorgt.

Umut Tekin © RTL

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" läuft täglich um 20:15 Uhr auf RTL und RTL+