Lilly Becker: Öffentliche Abrechnung mit Ex-Mann Boris bei Stefan Raab

In Stefan Raabs Show erklärt die Ex-Frau der Tennis-Legende ganz klar, was sie von ihm hält. Offensichtlich mehr als von US-Präsident Donald Trump.

Im Anschluss an das diesjährige Dschungelcamp geht es im TV noch einmal heiß her: Neben der traditionellen Sendung „Die Stunde danach“ mit Olivia Jones und Angela Finger-Erben widmet sich auch Stefan Raab (59) in mehreren Folgen pro Woche dem tropischen Treiben aus Australien.

Mehr lesen:

Am Donnerstag, den 29. Jänner, begrüßte Raab in seiner Show die amtierende Dschungelkönigin Lilly Becker (49). Zunächst ließ sie ihre Zeit im Camp Revue passieren und wagte ein persönliches Ranking der aktuellen Kandidatinnen und Kandidaten. Ihre eindeutige Favoritin: Samira Yavuz (32). Die Mutter und Powerfrau wurde von ihrem Ex betrogen und traf im Camp auch auf die Affäre ihres Noch-Gatten.





"Wer ist schlimmer?"

Danach wurde es spielerisch – und pikant: Bei „Wer ist schlimmer?“ musste Lilly in jeder Runde zwischen zwei Promi-Fotos wählen und das „geringere Übel“ bestimmen. So entschied sie sich beispielsweise dafür, den umstrittenen Sänger Xavier Naidoo (54) als weniger problematisch einzustufen als Michael Wendler (53).

Der Höhepunkt des Spiels folgte, als Raab ihr die Bilder von Donald Trump (79) und ihrem Ex-Mann Boris Becker (54) vorlegte, mit dem sie von 2009 bis 2018 verheiratet war. Ohne zu zögern griff Lilly Becker zur Aufnahme des US-Präsidenten. „Das ist eine Ansage!“, kommentierte Raab die Entscheidung – während Lilly selbst zu ihrer Wahl kein weiteres Wort verlor.