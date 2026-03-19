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Parfum Layering Trend erklärt: So kombinieren Sie Düfte richtig
© Getty Images

Leicht gemacht!

Parfum Layering Trend erklärt: So kombinieren Sie Düfte richtig

19.03.26, 12:40
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Ein Duft, der nur nach Ihnen riecht, klingt fast zu schön, um wahr zu sein? Genau das steckt hinter dem Trend Parfum Layering. Auf TikTok und in der Beauty-Welt längst ein Thema, das ein bisschen nach Geheimwissen klingt, dabei ist es eigentlich ganz simpel. Wenn man weiß, wie. 

„To layer“ bedeutet übersetzt so viel wie „übereinander schichten“. Und genau das machen Sie beim Parfum Layering: Sie tragen mehrere Düfte nacheinander auf, sodass sich die einzelnen Noten überlagern.

Das Ergebnis? Ein komplett neuer Duft, den es so nicht zu kaufen gibt. Und genau das macht den Reiz aus. Denn statt nach dem einen Bestseller-Parfum zu riechen, den gerade alle tragen, kreieren Sie Ihren ganz eigenen Signature Duft. 

Parfum Layering Trend erklärt: So kombinieren Sie Düfte richtig
© Getty Images

Parfum Layering ist perfekt, wenn Sie:

  • die Haltbarkeit Ihres Lieblingsdufts verlängern möchten
  • mit verschiedenen Duftnuancen spielen wollen
  • ungeliebte Parfums neu interpretieren möchten
  • einen Duft kreieren wollen, der wirklich nur Ihnen gehört

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Kurz gesagt: Es ist die Gegenbewegung zu „alle riechen gleich“. 

Ganz wichtig: Man kann nicht einfach drauflossprühen 

So einfach es klingt, ganz ohne System funktioniert Parfum Layering nicht. Der Schlüssel liegt in der sogenannten Duftpyramide.

Parfum Layering Trend erklärt: So kombinieren Sie Düfte richtig
© Getty Images

Jedes Parfum besteht aus drei Ebenen:

  • Kopfnote: der erste Eindruck (frisch, leicht, schnell verflogen)
  • Herznote: der eigentliche Charakter des Duftes
  • Basisnote: das Fundament (langanhaltend, intensiv)

Beim Layering geht es darum, diese Ebenen gezielt zu kombinieren. Zum Beispiel können Sie eine Basisnote verstärken, indem Sie einen Duft mit ähnlicher Tiefe darüberlegen. 

Welche Düfte passen zusammen?

Damit Ihr Duft nicht im Chaos endet, hilft es, Parfums nach Duftrichtungen zu sortieren:

  • blumig
  • fruchtig
  • holzig
  • orientalisch
  • frisch/zitrisch

Das macht das Kombinieren deutlich einfacher. 

Parfum Layering für Anfänger:innen: So starten Sie

Parfum Layering Trend erklärt: So kombinieren Sie Düfte richtig
© Getty Images

Wenn Sie neu im Game sind, halten Sie sich am besten an diese Basics:

1. Gleiches mit Gleichem kombinieren

  • Blumig + blumig, fruchtig + fruchtig - das ist der einfachste Einstieg.
  • So trainieren Sie Ihre Nase und entwickeln ein Gefühl für harmonische Kombinationen.

2. Auf die Basisnote achten

  • Wenn zwei Düfte ähnliche Basisnoten haben, stehen die Chancen gut, dass sie zusammen funktionieren.
  • Auch verwandte Richtungen (z. B. fruchtig + floral) harmonieren meist gut.

3. Gegensätze ausprobieren

  • Wie bei süß und salzig im Essen gilt auch hier: Kontraste können spannend sein.
  • Holzig + floral? Kann überraschend gut funktionieren.

Die besten Tipps: So kreieren Sie Ihren eigenen Signature Duft

Die wichtigste Frage beim Layering ist: Was möchten Sie an Ihrem Duft verändern?

  • Zu süß? → mit Zitrus auffrischen
  • Zu frisch? → mit Vanille wärmer machen
  • Zu flach? → mit Moschus mehr Tiefe geben 

Tipp: Spielen Sie mit der Menge (z. B. 3:1 statt 1:1) 

Profi-Tipps, die den Unterschied machen

  • Erst testen: Kombinieren Sie Düfte zuerst auf einem Kosmetiktuch
  • Nebeneinander statt übereinander: Verschiedene Körperstellen helfen beim Feintuning
  • Schwer vor leicht: Intensive Düfte zuerst, leichte danach
  • Molekül-Parfums nutzen: Diese reagieren individuell mit Ihrer Haut und sind perfekt zum Layern 

 

Parfum Layering ist kein strenges Regelwerk, sondern eher ein kreatives Spielfeld. Ja, es gibt Basics, aber am Ende zählt vor allem eins: Dass der Duft zu Ihnen passt.

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