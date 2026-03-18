Ohne OP: Anne Hathaway enthüllt ihren genialen (und kostenlosen!) Facelift-Trick

Bei den Oscars 2026 raubte Anne Hathaway allen den Atem. Schnell wurde über mögliche Beauty-Eingriffe spekuliert, doch nun lüftet der Hollywood-Star das Geheimnis um ihr faltenfreies Gesicht. Es ist ein genialer Styling-Trick, den wir alle sofort (und völlig gratis) nachmachen können.

Sie scheint einfach nicht zu altern: Wer Anne Hathaway in letzter Zeit auf dem roten Teppich bewundert hat, rieb sich vermutlich verwundert die Augen. Mit 43 Jahren sieht die Schauspielerin so frisch und jugendlich aus wie zu Beginn ihrer Karriere. Kein Wunder, dass hinter vorgehaltener Hand immer wieder über ein heimliches Facelifting getuschelt wurde. Diese Spekulationen ließ die Schauspielerin lange unkommentiert, bis jetzt! Auf Instagram packte sie nun aus und zeigte, dass nicht der Beauty-Doc, sondern ihr cleveres Glam-Team hinter dem "Instant-Lift" steckt.

Gratis-Facelift in Rekordzeit

Nach der glamourösen Preisverleihung am Sonntag nahm Anne ihre Follower in einem Instagram-Video mit hinter die Kulissen. Bestens gelaunt zeigte sie, wie sie sich auf ihren strahlenden Oscar-Auftritt vorbereitet hatte. „So, Trommelwirbel bitte … Orlando, verrate ihnen unser Geheimnis!“, lachte die Schauspielerin in die Kamera. Ihr Star-Hairstylist Orlando Pita trat ins Bild, strich ihr sanft die seitlichen Haarsträhnen aus dem Gesicht und lüftete die optische Illusion: Versteckte Mini-Zöpfe!

„Einen auf jeder Seite, und wir flechten sie hinten zusammen“, erklärte der Haar-Profi simpel. Die stramm nach hinten gebundenen Zöpfchen unter dem Deckhaar ziehen die Haut an den Schläfen sanft zurück und sorgen so für einen sofortigen Straffungs-Effekt ganz ohne Skalpell. „Man sieht gleich viel wacher aus“, schwärmt Anne über den Facelift-Effekt.

Hartnäckige Beauty-OP-Gerüchte

© Getty Images

Dass zwei versteckte Mini-Zöpfe das einzige Geheimnis hinter Anne Hathaways beneidenswert jugendlichem und makellosem Glow sind, darf man mit einem Augenzwinkern natürlich anzweifeln. Doch das ändert nichts an der absoluten Genialität dieses Tricks: Die Augenpartie wirkt sofort wacher und offener, die Konturen erscheinen gestrafft und das Gesicht profitiert von einem verblüffend echten, leichten Lifting-Effekt. Eine geniale, völlig schmerzfreie SOS-Lösung, die jedem Look sofort ein Frische-Upgrade verleiht.