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Oscars 2026
© Getty Images

Hollywood-Glow

Diese Beauty-Looks waren die wahren Gewinner der Oscars 2026

16.03.26, 11:45
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Bühne frei für den Glamour! In Hollywood versammelte sich bei der 98. Verleihung der Oscars das Who-is-Who der Filmwelt. Doch während die Roben glänzten, galt beim Make-up ein ganz neues Motto: Weniger ist das neue Wow!

Das Blitzlichtgewitter am roten Teppich der Oscars 2026 hat uns einmal mehr verzaubert. Doch wer auf schwere Contouring-Schichten und dramatische Diva-Looks gehofft hatte, wurde überrascht. In diesem Jahr regierte die Natürlichkeit. Vom "No-Makeup"-Look bis hin zu mühelosen Wellen – die Stars zeigten uns, wie elegant Zurückhaltung sein kann.

Die Make-up-Highlights: Silber-Glow & zarte Frische

Dieses Jahr lautete das Geheimwort: Glow. Die Stars strahlten von innen heraus, meist nur betont durch zarte Farbakzente.

Emma Stone: Silver-Girl

Oscars 2026
© Getty Images

Emma Stone war zweifellos eine der strahlendsten Erscheinungen des Abends. Zu ihrem schimmernden Louis-Vuitton-Kleid wählte sie einen zarten, silbrigen Lidschatten. Ein genialer Trick: Der helle Schimmer öffnet das Auge optisch und lässt den Blick sofort wach und frisch wirken. 

Elle Fanning: Das Manifest der Natürlichkeit

Oscars 2026
© Getty Images

Kaum zu glauben, aber wahr: Elle Fanning schritt fast ungeschminkt über den Teppich. Ihr „No-Makeup“-Look war ein Statement. Ein Hauch Mascara, ein wenig Schimmer auf den Lippen und ein zartes Rosé auf den Wangen, das war's. Man konnte sogar ihre süßen Sommersprossen sehen.

Rose Byrne: Hollywood-Glamour mit roten Lippen

Oscars 2026
© Getty Images

Rose Byrne setzte auf den zeitlosen Klassiker: Eine perfekt betonte, rote Lippe. Es war der ideale Kontrast zu ihrem ansonsten dezenten Make-up.

Die Haar-Trends: Mühelose Wellen & hochgesteckte Zurückhaltung

Vergessen Sie streng drapierte Hochsteckfrisuren! Bei den Oscars 2026 wehte ein frischer Wind – im wahrsten Sinne des Wortes.

Nicole Kidman: Volumen-Wunder 

Oscars 2026
© Getty Images

Nicole Kidman stylte ihr Haar im angesagten Undo-Style. Die lockeren Wellen wirkten so leicht, als hätten sie ihre eigene Schwerkraft. Dezent aber trotzdem Red-Carpet-tauglich.

Heidi Klum: Butterfly-Cut

Oscars 2026
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Heidi Klum bewies wieder einmal Trendgespür. Sie präsentierte den angesagten „Butterfly Haircut“. Die verschiedenen Stufen verliehen ihrem Look eine unglaubliche Lebendigkeit. Kombiniert mit warm schimmerndem Lidschatten war sie ein absoluter Hingucker!

Anne Hathaway: Moderne Hochsteckfrisur

Oscars 2026
© Getty Images

Auch Anne Hathaway verabschiedete sich von der klassischen Hochsteckfrisur. Ihr Half-Updo war die perfekte Wahl, um ihre langen Haare fließen zu lassen und gleichzeitig den Blick auf ihren spektakulären Schmuck freizugeben.

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