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Jessie Buckley: Die geheime Botschaft hinter der Robe der Oscar-Gewinnerin
© Getty Images

Ikonische Hommage

Jessie Buckley: Die geheime Botschaft hinter der Robe der Oscar-Gewinnerin

16.03.26, 06:50
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Was für eine Nacht, was für ein Triumph! Jessie Buckley (36) war der strahlende Mittelpunkt der Oscars 2026. Doch hinter ihrem atemberaubenden Chanel-Kleid steckte eine geheime Botschaft.

Jessie Buckley hat es geschafft! Für ihre herzzerreißende Rolle in „Hamnet“ durfte sie bei den 98. Oscars den Goldjungen als Beste Hauptdarstellerin mit nach Hause nehmen. Und während ihr schauspielerisches Talent außer Frage steht, war ihr Red-Carpet-Auftritt das modische Ausrufezeichen des Abends.

Jessie Buckley: Die geheime Botschaft hinter der Robe der Oscar-Gewinnerin
© Getty Images

In einer maßgeschneiderten Robe von Chanel zog Jessie Buckley alle Blicke auf sich. Ihre Robe hatte einen gewagten, aber genialen Stil: Ein fließender Rock in zartem Rosé traf auf ein feuerrotes, schulterfreies Stola-Oberteil. Ein Look, der puren Hollywood-Glamour versprüht.

Jessie Buckley: Die geheime Botschaft hinter der Robe der Oscar-Gewinnerin
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Die geheime Hommage: Ist Jessie Buckley die neue Grace Kelly?

Doch wer genau hinsah, bemerkte sofort: Dieser Look war kein Zufall. Mode-Insider flüsterten es schon beim ersten Blitzlichtgewitter: Jessie Buckleys Silhouette war eine exakte, moderne Hommage an die legendäre Grace Kelly.

Jessie Buckley: Die geheime Botschaft hinter der Robe der Oscar-Gewinnerin
© Getty Images

Rückblick ins Jahr 1956: Damals verzauberte Grace Kelly die Oscars in einem Ballkleid mit fast identischer, dramatischer Schulterpartie. Während Grace damals von den großen Studio-Designern wie Helen Rose ausgestattet wurde, interpretierte Jessie diesen Vintage-Look 2026 mit der Hilfe von Chanel völlig neu. Kurzer Bob, roter Lippenstift – Jessie Buckley ist die Grace Kelly unserer Generation.

Jessie Buckley: Die geheime Botschaft hinter der Robe der Oscar-Gewinnerin
© Getty Images

Modisches Omen: Hat das Kleid den Sieg vorhergesagt?

War dieses Kleid etwa ein Glücksbringer mit Ansage? Es wirkt fast so, als hätte Jessie ihren Sieg bereits mit der Wahl ihrer Robe besiegelt. Denn wir erinnern uns: Auch Grace Kelly war die unangefochtene Ikone der Academy, als sie ihren Oscar gewann.

Jessie Buckley: Die geheime Botschaft hinter der Robe der Oscar-Gewinnerin
© Getty Images

Indem Jessie den Stil der legendären Fürstin von Monaco zitierte, sandte sie eine klare, fast mystische Botschaft an die Jury: „Ich bin bereit für den Thron von Hollywood.“ Und siehe da – die Prophezeiung erfüllte sich! Mit dem Oscar in der Hand und diesem Show-Stopper-Kleid hat Jessie Buckley endgültig Geschichte geschrieben.

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