Oscars 2026: Heiße Nackt-Looks bei der Vanity Fair After Show Party

Während bei der Oscar-Verleihung im Dolby Theatre noch klassische Eleganz regierte, ließen die Stars bei der legendären Vanity Fair Afterparty die Hüllen fallen. Von Emily Ratajkowski bis Heidi Klum – wir zeigen Ihnen die gewagtesten Looks der Nacht.
Wenn die Goldstatuetten vergeben sind, beginnt in Hollywood die eigentliche Fashion-Show. Der Naked-Look ist längst kein flüchtiger Trend mehr, sondern das ultimative Statement der A-Promis. Bei der gestrigen Party des Jahres ließen die Stars so wenig wie möglich der Fantasie überlassen. Ob transparente Stoffe, hauchzarte Spitze oder Cut-outs, die bis zum Po reichten – die Botschaft war klar: Weniger ist definitiv mehr!
Das Comeback des „Side Boobs“
Models wie Emily Ratajkowski und Amelia Gray setzten auf Kleider mit so tiefen seitlichen Ausschnitten, dass den Fotografen der Atem stockte.
Transparenz-Trend
Wer braucht schon blickdichte Stoffe, wenn man Spitze hat? Rita Ora, Heidi Klum und Zoe Saldaña bewiesen, wie man den Naked-Look elegant und doch sexy interpretiert. Mit strategisch platzierten Stickereien und funkelnden Applikationen verdeckten sie nur das Nötigste.
Die heißesten Looks der Oscars-Afterparty
Heiße Nackt-Looks bei der Vanity Fair After Show Party
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© Getty Images
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Die After Show Party hat mal wieder bewiesen, dass Hollywood nach der offiziellen Gala erst so richtig aufblüht. Diese Stars feiern ihre Körper – egal ob kurvig, durchtrainiert oder grazil. Es geht darum, sich in der eigenen Haut so wohlzufühlen, dass man (fast) nichts mehr zu verstecken hat.