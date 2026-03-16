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Rita Ora Oscars
© Getty Images

Weniger ist mehr!

Oscars 2026: Heiße Nackt-Looks bei der Vanity Fair After Show Party

16.03.26, 05:55
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Während bei der Oscar-Verleihung im Dolby Theatre noch klassische Eleganz regierte, ließen die Stars bei der legendären Vanity Fair Afterparty die Hüllen fallen. Von Emily Ratajkowski bis Heidi Klum – wir zeigen Ihnen die gewagtesten Looks der Nacht.

Wenn die Goldstatuetten vergeben sind, beginnt in Hollywood die eigentliche Fashion-Show. Der Naked-Look ist längst kein flüchtiger Trend mehr, sondern das ultimative Statement der A-Promis. Bei der gestrigen Party des Jahres ließen die Stars so wenig wie möglich der Fantasie überlassen. Ob transparente Stoffe, hauchzarte Spitze oder Cut-outs, die bis zum Po reichten – die Botschaft war klar: Weniger ist definitiv mehr!

Das Comeback des „Side Boobs“

Oscars 2026: Heiße Nackt-Looks bei der Vanity Fair After Show Party
© Getty Images

Models wie Emily Ratajkowski und Amelia Gray setzten auf Kleider mit so tiefen seitlichen Ausschnitten, dass den Fotografen der Atem stockte.

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Oscars 2026: Heiße Nackt-Looks bei der Vanity Fair After Show Party
© Getty Images

Wer braucht schon blickdichte Stoffe, wenn man Spitze hat? Rita Ora, Heidi Klum und Zoe Saldaña bewiesen, wie man den Naked-Look elegant und doch sexy interpretiert. Mit strategisch platzierten Stickereien und funkelnden Applikationen verdeckten sie nur das Nötigste.

Die heißesten Looks der Oscars-Afterparty

Heiße Nackt-Looks bei der Vanity Fair After Show Party

  • Emily Ratajkowski 1/10
    Rita Ora
  • Emily Ratajkowski 2/10
    Heidi Klum
  • Emily Ratajkowski 3/10
    Alessandra Ambrosio
  • Emily Ratajkowski 4/10
    Zoe Saldana
  • Emily Ratajkowski 5/10
    Abby Champion
  • Emily Ratajkowski 6/10
    Amelia Gray
  • Emily Ratajkowski 7/10
    Selma Blair
  • Emily Ratajkowski 8/10
    Devon Lee Carlson
  • Emily Ratajkowski 9/10
    Cara Delevingne
  • Emily Ratajkowski 10/10
    Emily Ratajkowski

© Getty Images

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Die After Show Party hat mal wieder bewiesen, dass Hollywood nach der offiziellen Gala erst so richtig aufblüht. Diese Stars feiern ihre Körper – egal ob kurvig, durchtrainiert oder grazil. Es geht darum, sich in der eigenen Haut so wohlzufühlen, dass man (fast) nichts mehr zu verstecken hat.

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