Oscars 2026: Heiße Nackt-Looks bei der Vanity Fair After Show Party

Während bei der Oscar-Verleihung im Dolby Theatre noch klassische Eleganz regierte, ließen die Stars bei der legendären Vanity Fair Afterparty die Hüllen fallen. Von Emily Ratajkowski bis Heidi Klum – wir zeigen Ihnen die gewagtesten Looks der Nacht.

Wenn die Goldstatuetten vergeben sind, beginnt in Hollywood die eigentliche Fashion-Show. Der Naked-Look ist längst kein flüchtiger Trend mehr, sondern das ultimative Statement der A-Promis. Bei der gestrigen Party des Jahres ließen die Stars so wenig wie möglich der Fantasie überlassen. Ob transparente Stoffe, hauchzarte Spitze oder Cut-outs, die bis zum Po reichten – die Botschaft war klar: Weniger ist definitiv mehr!

Das Comeback des „Side Boobs“

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Models wie Emily Ratajkowski und Amelia Gray setzten auf Kleider mit so tiefen seitlichen Ausschnitten, dass den Fotografen der Atem stockte.

Transparenz-Trend

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Wer braucht schon blickdichte Stoffe, wenn man Spitze hat? Rita Ora, Heidi Klum und Zoe Saldaña bewiesen, wie man den Naked-Look elegant und doch sexy interpretiert. Mit strategisch platzierten Stickereien und funkelnden Applikationen verdeckten sie nur das Nötigste.

Die heißesten Looks der Oscars-Afterparty

Heiße Nackt-Looks bei der Vanity Fair After Show Party 1/10

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Die After Show Party hat mal wieder bewiesen, dass Hollywood nach der offiziellen Gala erst so richtig aufblüht. Diese Stars feiern ihre Körper – egal ob kurvig, durchtrainiert oder grazil. Es geht darum, sich in der eigenen Haut so wohlzufühlen, dass man (fast) nichts mehr zu verstecken hat.