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Leonardo DiCaprio
© Screenshot/ABC

Premiere

Leonardo DiCaprio & Vittoria Ceretti: Liebes-Auftritt bei der 98. Oscar-Verleihung

16.03.26, 04:51
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Für Leonardo DiCaprio war die 98. Oscar-Nacht in mehrfacher Hinsicht ein Meilenstein. 

Am Sonntagabend (15. März 2026) wurde das Dolby Theatre in Los Angeles zum Schauplatz einer kleinen Sensation

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Leonardo DiCaprio (51), der für seine Rolle in der Erfolgssatire „ One Battle After Another“  als bester Hauptdarsteller nominiert war, zeigte sich so privat wie selten zuvor. Obwohl das Paar den roten Teppich getrennt voneinander betrat, saßen sie im Saal Seite an Seite. 

98. Oscars - Die Liste der GewinnerInnen

  • Bester Dokumentarfilm 1/12
    Beste Hauptdarstellerin
  • Bester Dokumentarfilm 2/12
    Beste Nebendarstellerin
  • Bester Dokumentarfilm 3/12
    Bester hauptdarsteller
  • Bester Dokumentarfilm 4/12
    Bester Nebendarsteller
  • Bester Dokumentarfilm 5/12
    Beste Rgie
  • Bester Dokumentarfilm 6/12
    Beste Kamera
  • Bester Dokumentarfilm 7/12
    Bester Song
  • Bester Dokumentarfilm 8/12
    Bestes Originaldrehbuch
  • Bester Dokumentarfilm 9/12
    Bestes Kostümdesign
  • Bester Dokumentarfilm 10/12
    Beste Casterin
  • Bester Dokumentarfilm 11/12
    Auslandsoscar
  • Bester Dokumentarfilm 12/12
    Bester Dokumentarfilm

© Getty Images

Jessie Buckley - "Hamnet"

© Getty Images

Amy Madigan - "Weapons"

© Getty Images

Michael B. Jordan für Rolle in "Sinners"

© Getty Images

Sean Penn - der die Verleihung schwänzte - für "One Battle After Another".

© Getty Images

Paul Thomas Anderson - "One Battle After Another"

© Getty Images

Autumn Durald Arkapaw für "Sinners". Sie ist die erste Frau in der Geschichte der Academy Awards, die mit einem Oscar geehrt wird!

© Getty Images

"Golden" ("KPop Demon Hunters")

© Getty Images

Ryan Coogler für "Sinners"

© Getty Images

Kate Hawley für "Frankenstein"

© Getty Images

Cassandra Kulukundis, für "One Battle after Another"

© Getty Images

"A Sentimental Value"

© Getty Images

Mr Nobody Against Putin

Ein Auftritt mit Seltenheitswert

Die Anwesenheit der 27-jährigen Vittoria Ceretti gilt als deutliches Zeichen dafür, wie ernst die Beziehung mittlerweile ist. Seit dem Sommer 2023 werden das italienische Model und der Hollywood-Star miteinander in Verbindung gebracht.

Ein Abend voller Spannung

Für DiCaprio stand neben seinem privaten Glück auch viel auf dem Spiel. Nach seinem Sieg für „The Revenant“ im Jahr 2016 galt er für seine Leistung in Paul Thomas Andersons „One Battle After Another“ erneut als Favorit für den Oscar als bester Hauptdarsteller. Dass er diesen wichtigen Abend ausgerechnet mit Ceretti teilte, unterstreicht die neue Beständigkeit in seinem Privatleben. Während die 98. Oscar-Verleihung die filmischen Highlights des Jahres 2025 feierte, war es dieser intime Moment im Publikum, der für viele Fans das wahre Highlight der Nacht darstellte.

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