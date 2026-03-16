Leonardo DiCaprio & Vittoria Ceretti: Liebes-Auftritt bei der 98. Oscar-Verleihung

Für Leonardo DiCaprio war die 98. Oscar-Nacht in mehrfacher Hinsicht ein Meilenstein.
Am Sonntagabend (15. März 2026) wurde das Dolby Theatre in Los Angeles zum Schauplatz einer kleinen Sensation.
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Leonardo DiCaprio (51), der für seine Rolle in der Erfolgssatire „ One Battle After Another“ als bester Hauptdarsteller nominiert war, zeigte sich so privat wie selten zuvor. Obwohl das Paar den roten Teppich getrennt voneinander betrat, saßen sie im Saal Seite an Seite.
98. Oscars - Die Liste der GewinnerInnen
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Jessie Buckley - "Hamnet"
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Amy Madigan - "Weapons"
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Michael B. Jordan für Rolle in "Sinners"
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Sean Penn - der die Verleihung schwänzte - für "One Battle After Another".
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Paul Thomas Anderson - "One Battle After Another"
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Autumn Durald Arkapaw für "Sinners". Sie ist die erste Frau in der Geschichte der Academy Awards, die mit einem Oscar geehrt wird!
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"Golden" ("KPop Demon Hunters")
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Ryan Coogler für "Sinners"
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Kate Hawley für "Frankenstein"
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Cassandra Kulukundis, für "One Battle after Another"
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"A Sentimental Value"
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Mr Nobody Against Putin
Ein Auftritt mit Seltenheitswert
Die Anwesenheit der 27-jährigen Vittoria Ceretti gilt als deutliches Zeichen dafür, wie ernst die Beziehung mittlerweile ist. Seit dem Sommer 2023 werden das italienische Model und der Hollywood-Star miteinander in Verbindung gebracht.
Ein Abend voller Spannung
Für DiCaprio stand neben seinem privaten Glück auch viel auf dem Spiel. Nach seinem Sieg für „The Revenant“ im Jahr 2016 galt er für seine Leistung in Paul Thomas Andersons „One Battle After Another“ erneut als Favorit für den Oscar als bester Hauptdarsteller. Dass er diesen wichtigen Abend ausgerechnet mit Ceretti teilte, unterstreicht die neue Beständigkeit in seinem Privatleben. Während die 98. Oscar-Verleihung die filmischen Highlights des Jahres 2025 feierte, war es dieser intime Moment im Publikum, der für viele Fans das wahre Highlight der Nacht darstellte.