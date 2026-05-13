"Busen fällt raus!" – Swarovski kämpft mit heißem ESC-Outfit

Ein gewagter Body, eine wilde Tanzeinlage und ein fast verhängnisvoller Fashion-Fail: Victoria Swarovski beweist bei der Jury-Show in Wien, dass sie selbst dann cool bleibt, wenn ihr Outfit vor laufender Kamera beinahe die Kontrolle verliert.

Zwischen Glamour-Auftritt und Garderoben-Check: Victoria Swarovski (32) beweist bei der Jury-Show zum zweiten Halbfinale in Wien echte Nehmerqualitäten. Als ihr Outfit während einer Tanzeinlage beinahe kapituliert, kontert ihr Co-Moderator Michael Ostrowski mit einem trockenen Spruch.

Victoria Swarovski (32) wirbelt derzeit als ESC-Host durch die Wiener Stadthalle und zeigt dabei eine Seite, die viele Fans so noch nicht kannten. Gemeinsam mit Michael Ostrowski sorgt die Kristall-Erbin seit Tagen für Dauer-Lacher. Die Botschaft des Duos ist klar: Professionalität ja, aber bitte mit einer ordentlichen Portion Selbstironie.

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„I’m so excited“ – vielleicht zu viel?

Dass Swarovski sich selbst nicht zu ernst nimmt, bewies sie nun eindrucksvoll bei der Jury-Show für das zweite Semifinale. In einem gewagten, durchsichtigen Body legte sie eine energiegeladene Performance zum Hit „I’m so excited“ hin. Doch während sie tanzte und sang, kämpfte sie plötzlich mit der Schwerkraft und ihrem knappen Outfit.

Ein beinahe-Malheur bahnte sich an: „Boobs falling out“ – die Oberweite drohte aus dem Body zu rutschen. Swarovski ließ sich jedoch nicht beirren, lachte das drohende Hoppala einfach weg und brachte die Nummer souverän zu Ende.

Victoria Swarovski kämpfte bei den Proben mit ihrer Garderobe. © privat

Ostrowski kontert: „Passiert mir auch ständig“

Die Steilvorlage für den Lacher des Tages lieferte prompt ihr Partner Michael Ostrowski. Als er das Garderoben-Dilemma seiner Kollegin bemerkte, kommentierte er trocken: „Keine Sorge, das passiert auch mir ständig!“ Die Halle johlte, und die Chemie zwischen den beiden Moderatoren unterstrich einmal mehr, warum sie trotz anfänglicher Kritik bei vielen Zuschauern punkten.





Dass die beiden auch morgen beim eigentlichen Auftritt „baden gehen“ werden – im wahrsten Sinne des Wortes mit ihrer „Wasted Boat“-Parodie –, scheint sie nicht zu schrecken. Swarovskis Devise bleibt: „Wir performen, weil es uns Spaß macht.“ Egal, ob im perfekt sitzenden Kleid oder beim Kampf mit dem widerspenstigen Body vor dem Weltpublikum.