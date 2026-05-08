Pollen in der Wohnung? Dieser Luftreiniger überrascht im Redaktionstest komplett

Frühling und Sommer bedeuten für viele Menschen leider nicht nur Sonne und offene Fenster, sondern auch tränende Augen, Niesen und schlechte Luft in den eigenen vier Wänden. Genau deshalb werden Luftreiniger aktuell immer beliebter – besonders Modelle mit HEPA-Filter.

Im Fokus steht dabei gerade der Levoit VeSync Core 300S Smart True HEPA Air Purifier, der auf idealo.at zu den derzeit beliebtesten Luftreinigern zählt.

Vor allem Allergiker schauen aktuell verstärkt auf das Gerät – und genau deshalb hat die Redaktion genauer hingesehen.

Redaktionstest: Kann ein Luftreiniger wirklich helfen?

Unsere Kollegin Anja aus der Redaktion hat den Levoit Core 300S mehrere Wochen lang im Alltag getestet – während der Hochphase der Pollensaison.

Das erste, was auffällt: Das Gerät arbeitet überraschend leise. Gerade im Nachtmodus ist der Luftreiniger kaum hörbar, was ihn besonders fürs Schlafzimmer interessant macht.

Noch wichtiger war allerdings die eigentliche Frage: Spürt man wirklich einen Unterschied?

Die Antwort fiel im Test klar positiv aus.

Vor allem morgens wirkte die Raumluft deutlich angenehmer. Weniger trockene Luft, weniger „schwere“ Raumluft und vor allem weniger störende Pollen im Schlafzimmer machten sich schnell bemerkbar.

Warum HEPA-Filter gerade bei Pollen wichtig sind

Der große Vorteil des Geräts liegt im integrierten True-HEPA-Filtersystem. Dieses filtert laut Hersteller unter anderem:

Pollen

Staub

Tierhaare

Bakterien

feine Partikel aus der Luft

Gerade für Allergiker ist das entscheidend, weil sich Pollen oft unbemerkt in der gesamten Wohnung verteilen.

Besonders nach dem Lüften oder an Tagen mit starkem Pollenflug kann das schnell unangenehm werden.

Smart-Funktionen machen den Unterschied

Im Alltag punktet der Levoit zusätzlich durch seine modernen Smart-Features. Das Gerät lässt sich bequem per App steuern und liefert direkt Informationen zur aktuellen Luftqualität.

Praktisch im Test:

automatischer Modus



Nachtmodus



Touch-Bedienung



Fernsteuerung via App



Luftqualitätsanzeige

Dadurch müssen Sie das Gerät nicht ständig manuell anpassen

Levoit VeSync Core 300S © idealo.at / KI

Ideal für Schlafzimmer & Homeoffice

Im Redaktionstest zeigte sich besonders schnell, wie sinnvoll Luftreiniger mittlerweile im Alltag geworden sind.

Gerade Menschen im Homeoffice verbringen viele Stunden in geschlossenen Räumen. Wenn zusätzlich Pollen, Staub oder trockene Luft dazukommen, wirkt sich das oft direkt auf Konzentration und Wohlbefinden aus.

Der Levoit Core 300S ist laut Hersteller für Räume bis etwa 50 m² ausgelegt und eignet sich dadurch ideal für:

Schlafzimmer

Wohnzimmer

Arbeitszimmer

kleinere Wohnungen

Auf idealo.at aktuell besonders gefragt

Wer Preise vergleichen möchte, findet den Luftreiniger aktuell auf idealo.at ab 149,99 €.

Interessant dabei: Im internationalen Preisvergleich liegt Österreich derzeit teilweise deutlich unter anderen Ländern.

Während das Modell auf anderen idealo-Plattformen teils deutlich teurer gelistet wird, startet der Preis in Österreich aktuell vergleichsweise günstig.

Warum Luftreiniger 2026 plötzlich boomen

Luftreiniger galten lange als Nischenprodukt – inzwischen gehören sie für viele Haushalte fast schon zur Standardausstattung.

Die Gründe dafür sind klar:

stärkere Pollensaisonen



mehr Homeoffice



steigendes Gesundheitsbewusstsein



bessere, leisere Geräte



moderne Smart-Funktionen



Vor allem kompakte Modelle wie der Levoit Core 300S treffen aktuell genau den Nerv vieler Nutzer.

Fazit

Der Levoit VeSync Core 300S zeigt im Redaktionstest, warum moderne Luftreiniger derzeit so gefragt sind.

Leise, kompakt und smart – vor allem während der Pollensaison kann das Gerät den Alltag spürbar angenehmer machen.

Wer aktuell nach einer Lösung gegen Pollen, Staub oder schlechte Raumluft sucht, sollte deshalb unbedingt einen Blick auf den Preisvergleich bei idealo.at werfen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.