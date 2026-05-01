Gas-Leck: Westautobahn mehrere Stunden gesperrt

Die Westautobahn (A1) war Donnerstagabend in Fahrtrichtung Wien für zwei Stunden, bis 21.00 Uhr, gesperrt.

Da das Unfallauto eines 28-jährigen Salzburgers ein Leck am Gastank erlitten hatte und die Feuerwehr diesen kontrolliert entleeren musste. Bei der Abfahrt Regau war eine Ableitung eingerichtet. Bereits um 17.15 Uhr staute es im Bereich Laakirchen (Bezirk Gmunden) nach einem Unfall, berichtete die Polizei am Freitag. Diesen Rückstau dürfte der Salzburger übersehen haben.

Der 28-Jährige fuhr mit seinem Wagen gegen das Autoheck eines 32-jährigen Slowaken. Der Pkw des Slowaken wiederum wurde gegen das Heck einer 50-jährigen Autofahrerin aus Oberösterreich geschoben. Der 32-Jährige wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr sperrte den Gefahrenbereich großräumig ab und leerte den Gastank seines Wagens.