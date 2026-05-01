Großeinsatz bei Waldbrand in Wiener Neustadt

Gutenstein (Bezirk Wiener Neustadt) hat ein Waldbrand im steilen Gelände die Einsatzkräfte ab Donnerstagnachmittag gefordert.

Betroffen war ein halber Hektar Fläche, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando in einer Aussendung. Verletzt wurde dabei niemand. Die Brandursache ist noch unbekannt.

Ab Donnerstagnachmittag standen 16 Feuerwehren der Region mit 178 Mitgliedern und 36 Fahrzeugen im Einsatz. Sie konnten den Brand unter Kontrolle bringen. Der Wind und das steile Gelände stellten jedoch eine Herausforderung dar, hieß es. Das betroffene Gebiet wurde mittels einer Drohne erfasst.

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In der Nacht erfolgten noch Nachlöscharbeiten und eine Brandwache. Auch am Freitag werde die Lage weiter beobachtet, erklärte ein Sprecher auf APA-Anfrage. 66 Feuerwehrmitglieder waren noch mit 14 Fahrzeugen im Einsatz. Das Einsatzende in dem Gebiet wird für die Abendstunden erwartet.