Blau-rotes Fernduell: Kickl & Ludwig attackieren sich gegenseitig

In Wien haben am Freitag die traditionellen Maifeierlichkeiten der SPÖ begonnen. Die FPÖ trifft sich in Linz.

Die SPÖ lädt am Tag der Arbeit zum traditionellen Maiaufmarsch auf den Wiener Rathausplatz. Unter den Teilnehmern sind etwa SPÖ-Chef Andreas Babler sowie Wiens Bürgermeister Michael Ludwig.

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FPÖ-Parteiobmann Herbert Kickl am Freitag, 1. Mai 2026, anlässlich der "1. Mai Kundgebung der FPÖ am Urfahraner Jahrmarkt " in Linz. © APA/FOTOKERSCHI.AT/KERSCHBAUMMAYR

Die oe24.TV-Sondersendung zum 1. Mai sehen Sie hier.

Die FPÖ feiert den 1. Mai traditionell im Bierzelt am Urfahraner Jahrmarkt in Linz. In einem Festzelt werden dort der oberösterreichische Landesparteichef und Landeshauptmannstellvertreter Manfred Haimbuchner sowie Bundesparteichef Herbert Kickl ans Pult treten. Die Grünen halten eine "(Um-)Verteilaktion" gegen die ihrer Ansicht nach unfaire Budgetpolitik der Bundesregierung ab. Die Aktion mit Bundessprecherin Leonore Gewessler findet am Wiener Praterstern statt.