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Blau-rotes Fernduell: Kickl & Ludwig attackieren sich gegenseitig
© APA

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Blau-rotes Fernduell: Kickl & Ludwig attackieren sich gegenseitig

01.05.26, 08:50 | Aktualisiert: 01.05.26, 11:59
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In Wien haben am Freitag die traditionellen Maifeierlichkeiten der SPÖ begonnen. Die FPÖ trifft sich in Linz. 

Die SPÖ lädt am Tag der Arbeit zum traditionellen Maiaufmarsch auf den Wiener Rathausplatz. Unter den Teilnehmern sind etwa SPÖ-Chef Andreas Babler sowie Wiens Bürgermeister Michael Ludwig. 

Michael Ludwig
© APA/FLORIAN WIESER

Kickl

FPÖ-Parteiobmann Herbert Kickl am Freitag, 1. Mai 2026, anlässlich der "1. Mai Kundgebung der FPÖ am Urfahraner Jahrmarkt " in Linz.  

© APA/FOTOKERSCHI.AT/KERSCHBAUMMAYR

Die oe24.TV-Sondersendung zum 1. Mai sehen Sie hier

Die FPÖ feiert den 1. Mai traditionell im Bierzelt am Urfahraner Jahrmarkt in Linz. In einem Festzelt werden dort der oberösterreichische Landesparteichef und Landeshauptmannstellvertreter Manfred Haimbuchner sowie Bundesparteichef Herbert Kickl ans Pult treten. Die Grünen halten eine "(Um-)Verteilaktion" gegen die ihrer Ansicht nach unfaire Budgetpolitik der Bundesregierung ab. Die Aktion mit Bundessprecherin Leonore Gewessler findet am Wiener Praterstern statt.

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 11:57

Babler energisch: "Wien ist eine Stadt des Friedens"

Babler hält eine energische Rede. Er spricht sich klar für Frieden aus. "Wien ist eine Stadt des Friedens". Und: "Kriege bringen Tod und Leid". Daher müsse man diese beenden.


Babler © SPÖ Wien / YouTube

 11:57

Kickl für erneuerbare Energien, aber...

Kickl erklärt, er sei für erneuerbare Energien, aber der Ausbau dürfe "uns vorher nicht umbringen".

 11:56

Babler startet seine Rede

In Wien startet jetzt SPÖ-Chef Andreas Babler seine Rede.

 11:49

Kickl: "Das hat niemanden geschadet"

"Wir müssen die guten alten Zeiten von damals, zu den guten neuen Zeiten machen", so Kickl. Denn damals seien etwa "Ausländer in Schulklassen noch in der Minderheit gewesen". Und wenn jemand nicht "gespurt" habe, dann habe der Lehrer - "der noch eine Respektsperson war" - ein "bisserl nachgeholfen". Kickl deutet hier mit einer Handbewegung an, was er meint. Dazu sagt er: "Und das hat niemanden geschadet, wenn ich es einmal so sagen darf".

Kickl © oe24.TV

 11:46

Kickl: "Regierung ist Fundamentalopposition gegen die eigene Bevölkerung"

Kickl poltert: "Diese Regierung ist eine Fundamentalopposition gegen die eigene Bevölkerung". Wenn die Regierung einen "Funken Anstand hätte", würde sie den Weg für Neuwahlen frei machen, so der FPÖ-Chef. "Es braucht einen Blackout im Bundeskanzleramt".


Kickl © APA/FOTOKERSCHI.AT/KERSCHBAUMMAYR

 11:44

Kickl-Kritik an Förderungen

Kickl kritisiert jetzt zahlreiche Förderungen, darunter welche für "muslimische Pfadfinder", "das Porno-Filmfestival" oder Projekte in Afrika.

 11:43

Katzian hat seine Rede jetzt beendet

Jetzt hat ÖGB-Chef Wolfgang Katzian seine Rede beendet. Als nächstes ist die Frauenvorsitzende der SPÖ Wien, Marina Hanke, an der Reihe.

 11:42

Kickl: Aufhören, diesen Ukraine-"Wahnsinn" zu finanzieren

Kickl fordert, dass man Aufhören müsse, diesen Ukraine-"Wahnsinn" zu finanzieren.

 11:40

Kickl: "Ukraine-Beitritt zur EU wäre Todesurteil für österreichische Landwirtschaft"

FPÖ-Chef Herbert Kickl erklärt: Ein "Ukraine-Beitritt zur EU wäre das Todesurteil für die österreichische Landwirtschaft".

 11:37

Kickl: "Es ist eine Schande"

Kickl greift jetzt die Regierung an. "Es ist eine Schande", so der FPÖ-Chef in Bezug auf die Grundsatzeinigung beim Doppelbudget.

 11:32

Kickl: Brauchen keine "Propaganda-Orgel"

Während Ludwig seine Rede in Wien bereits beendet hat, übt Kickl weiter scharfe Kritik an den ORF. "Wir brauchen keine Propaganda-Orgel", so der Freiheitliche. Das sei aber kein "Angriff auf den ORF", sondern eine "liebevolle Erinnerung" daran, was eigentlich der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Sendes wäre.

 11:30

Ludwig-Rede beendet

Ludwig hat seine Rede jetzt beendet. Jetzt ist Gewerkschafts-Boss Wolfgang Katzian am Rednerpult.

 11:28

Ludwig: "Ich bin gegen die Anhebung eines gesetzlichen Pensionsalters"

Ludwig macht in Wien eine Ansage zu den Pensionen: "Ich bin gegen die Anhebung eines gesetzlichen Pensionsalters. Dazu stehe ich ganz klar".

 11:24

Kickl-Attacke auf ORF

Kickl geht nun den ORF an. Dieser jage sich "selber in die Luft". Es habe zwar immer geheißen, die FPÖ wolle den ORF zerstören, aber "dafür braucht es uns gar nicht", so Kickl.


Kickl spricht von "triebgesteuerten Lustmolchen", "Koksnasen" und "Freimaurer-Logen und Netzwerke, die sich gegenseitig die Geschäfte zuschanzen".


Der ORF habe mit dem Slogan "ORF - wie wir" geworben. Kickl schimpft: "Sicher nicht. So sind wir nicht".

 11:21

"Herbert"-Sprechchöre in Linz

"Liebe Patricia, du bist eine Perle", so Kickl. Er dankt der Kellnerin von seinem Tisch stellvertretend für alle, die heute arbeiten. "Ehre, wem Ehre gebührt", so der FPÖ-Chef. Er dankt auch der Küche, seinem Fahrer, den Moderatoren, den Medienleuten und vielen mehr. Im Publikum gibt es "Herbert"-Sprechchöre.

 11:19

Ludwig: "Wir werden 3,3 Milliarden in die Versorgung investierten"

SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig in Wien: "Kein Gesundheitswesen soll in Wien privatisiert werden. Unser Ziel ist es, dass es auch in Zukunft alle Möglichkeiten, die es gibt, für alle Menschen zugänglich sind. Unabhängig von Alter, Herkunft und Co. Es ist unser Auftrag, zu vermeiden, dass die Menschen krank werden und wenn es so ist, dass sie alle Hilfe bekommen, die sie brauchen. Wir werden 3,3 Milliarden investieren in die Versorgung."

 11:18

Kickl: Babler-Film nicht ins Kino, "sondern in die Geisterbahn"

Kickl kritisiert den Dokumentarfilm über SPÖ-Chef Andreas Babler. Dieser gehöre nicht ins Kino, "sondern in die Geisterbahn", so der Freiheitliche. Denn damit könne man Leute "erschrecken".

 11:16

Ludwig: "Mit so einer FPÖ werden wie nie eine Koalition machen"

Ludwig erklärt in seiner Rede in Wien: "Mit so einer FPÖ werden wie nie eine Koalition machen. Das werden wir auch im Bund durchsetzen. Wenn ein Herbert Kickl von Konkurrenten als 'Hirntote' spricht". Fast zeitgleich polterte Kickl in Linz: "Jeder, der versucht, mich zu stoppen, der wird sich die Zähne daran ausbeißen".


Außerdem hätten "lauter rote Bonzen", den Kontakt zur Bevölkerung verloren, so der Freiheitliche.

 11:15

"Da liegt was Großes in der Luft"

Kickl verweist auf eine Umfrage, wonach die FPÖ bei einer Nationalratswahl in Wien den ersten Platz belegen würde. "Da liegt was Großes in der Luft", ruft er ins Publikum.

 11:12

Kickl: "Wir werden immer stärker. Gut so."

Kickl erklärt in seiner Rede in Linz: "Wir werden immer stärker. Gut so!". Die anderen Parteien müssten sich "anschnallen", so der Freiheitliche. Man müsse Österreich aus den "unfähigen Händen der Verliererampel" verlieren, so Kickl. Das sei aber nur der erste Teil. Denn dann müsse man die Verantwortung noch in die Hände "eines freiheitlichen Volkskanzlers" legen.

 11:10

Ludwig: "Starke Kraft gegen den Rechtspopulismus"

Ludwig gibt sich zum Start seiner Rede etwas zurückhaltender als Kickl. Dennoch gibt es auch einen Seitenhieb gegen die FPÖ. "Mein Dank gilt auch Doris Bures, die im Parlament nach den Rechten sieht. Es ist wichtig, eine starke Kraft gegen den Rechtspopulismus zu stellen." Und: "Wir stehen auch stark zur Bundespartei. Gerade, wenn es schwer wird, dann halten wir zusammen."


Außerdem erklärte Ludwig: "Man kann schon stolz sein, dass wir mit einer starken Sozialdemokratie vorangehen. Vor allem, wenn man sich den internationalen Vergleich ansieht."

 11:09

Kickl startet mit SPÖ-Attacke

Gleich zum Start seiner Rede startet Kickl mit einer Frontalattacke gegen die SPÖ. Der Rathausplatz in Wien sei in der Mitte "leer". Lediglich die "Randgruppen", die die SPÖ noch vertrete, seien laut dem FPÖ-Chef dort.

 11:08

Ludwig: "Ein herrlicher Tag"

Bürgermeister Michael Ludwig betritt am Rathausplatz die Bühne: "Ein herrlicher Tag, danke, dass so viele gekommen sind. Wir wollen zeigen, dass wir immer noch eine starke Partei sind." Ludwig nimmt sich die Zeit, ehrenamtliche Mitarbeiterinnen zu ehren.

 11:07

Haimbuchner hat seine Rede beendet, Ludwig beginnt, Kickl kommt

Jetzt startet das Fernduell so richtig. FPÖ-Landeschef Manfred Haimbuchner hat seine Rede beendet, nach ihm kommt FPÖ-Chef Herbert Kickl. Währenddessen startet in Wien SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig seine Rede.

 11:05

Jetzt hält Ludwig seine Rede

Jetzt ist SPÖ-Wien-Chef Michael Ludwig ans Rednerpult getreten.


ludwig-rede.jpg

 11:04

Rathausplatz in Wien füllt sich weiter

Rathausplatz © SPÖ Wien / YouTube

 11:02

Haimbuchner will "ordentlichen Tuscher" bei OÖ-Wahlen

Haimbuchner verspricht, dass es bei den OÖ-Landtagswahlen im nächsten Jahr einen "ordentlichen Tuscher" machen wird. Und das werde dann auch dazu führen, so der Freiheitliche, dass es die Bundesregierung "nicht mehr geben wird".

 10:54

"Wir brauchen keinen linken Wiener Staatsfunk".

Jetzt teilt Haimbuchner gegen den ORF aus. Dort gehe es zu wie im "Wilden Westen". Und: Der ORF sei mittlerweile eine Art "NGO-Newsletter. Da hast du immer bestimmte Themen, die gebracht werden: Diskriminierung, wie schlecht es den Migranten geht und wie böse nicht die FPÖ ist", so der FPÖ-OÖ-Chef. "Wir brauchen keinen linken Wiener Staatsfunk".

 10:51

Haimbuchner will Gebühr für Staatsbürgerschaft erhöhen

Haimbuchner hätte "eine Idee", wie man mehr Geld in die Staatskassen spülen könne: Bei der Verleihung der Staatsbürgerschaft. Er fordert, die Gebühren dafür deutlich zu erhöhen.

 10:48

"Finger weg von der Pendlerpauschale"

Haimbuchner fordert in seiner Rede: "Finger weg von der Pendlerpauschale". Denn Pendler würden nicht "per Gaudi" mit dem Auto in die Arbeit fahren. Haimbuchner nimmt damit Bezug auf eine vom Fiskalrat vorgestellte Liste von möglichen Sparmaßnahmen.

 10:47

Rathausplatz füllt sich

Der Rathausplatz, wo die Kundgebung der SPÖ stattfindet, füllt sich bereits.


Rathausplatz © SPÖ Wien / YouTube

 10:44

Haimbuchner rechnet mit Doppelbudget ab

Haimbuchner rechnet in seiner Rede mit den von der Regierung vorgestellten Eckpfeilern des Doppelbudget 2027/28 ab. Mit dem Sparpaket würden Familien, Pensionisten und Co. zur Kasse gebeten, so der Freiheitliche.

 10:40

"Diese Inflation in Österreich ist hausgemacht"

Haimbuchner kritisiert in seiner Rede die Bundesregierung: "Diese Inflation in Österreich ist hausgemacht". Und die, die dafür verantwortlich seien, so der FPÖ-Landeschef, sitzen in der Bundesregierung.

 10:37

Jetzt hält Haimbuchner seine Rede

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Bevor er seine Rede hält, nimmt er aber noch einen Schluck von seinem Bier. Denn: "Wer Bier trinkt, unterstützt die Landwirtschaft".

 10:36

Erste "Herbert"-Sprechchöre in Linz

Haimbuchner und Kickl sind jetzt in der ersten Reihe des Bierzelts angekommen. Erste "Herbert"-Sprechchöre sind aus dem Publikum zu hören.

 10:31

Jetzt ziehen Kickl und Haimbuchner ein

FPÖ-Chef Herbert Kickl und FPÖ-Landeschef Manfred Haimbuchner im Bierzelt ein. Musikalisch unterlegt wieder der Einzug von der neuen Hymne der Blauen "Immer vorwärts FPÖ".


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 10:25

Gute Stimmung im FPÖ-Zelt in Linz

FPÖ-Bierzelt © FPÖ.TV / YouTube

 10:23

Kickl und Haimbuchner sind schon vor dem Zelt

FPÖ-Chef Herbert Kickl und FPÖ-Landeschef Manfred Haimbuchner sind schon vor dem Bierzelt eingetroffen. Dort steht auch ein alter VW-Käfer im FPÖ-Design.


Kickl © www.vogl-perspektive.at 

Kickl, Haimbuchner © www.vogl-perspektive.at 

 10:19

John Otti Band heizt in Linz ein

In Linz heizt bereits die John Otti Band ein. Erste Zuseher stehen bereits auf den Bierbänken.


FPÖ-Bierzelt.jpg © FPÖ.TV / YouTube

 10:14

Babler-Interview: "Es geht noch mehr und wer mehr will, muss die Sozialdemokratie stärken"

SPÖ-Chef Andreas Babler äußerte sich nun bereits im Interview mit oe24.TV. Es sei im Doppelbudget gelungen, dass "breitere Schultern" mehr beitragen. Aber: "Es geht noch mehr und wer mehr will, muss die Sozialdemokratie stärken".


Babler © oe24.TV

 10:12

SPÖ-Liesing mit Doris Bures

Jetzt trifft die SPÖ-Liesing mit Doris Bures (Dritte Nationalratspräsidentin) ein.

 10:10

"Mit Sparpolitik und Aufrüstung verhindert ihr den Rechtsruck nicht"

Jetzt sind auch erste kritischere Transparente zu sehen, darunter: "Mit Sparpolitik und Aufrüstung verhindert ihr den Rechtsruck nicht".

 09:56

Jetzt ist Babler da

Jetzt ist auch SPÖ-Chef Andreas Babler eingetroffen. Er ist mit der SPÖ-Neubau unterwegs.


SPÖ Babler © SPÖ Wien / YouTube

 09:52

Josef Cap trifft ein

Jetzt trifft auch die SPÖ-Hernals ein. Angeführt wird sie von ihrem Vorsitzenden, Josef Cap.

Josef Cap © SPÖ Wien / YouTube

 09:48

Jetzt kommen die "Red Biker"

Motorradfahrer SPÖ © SPÖ Wien / YouTube

 09:44

FPÖ-Bierzelt startet in 30 Minuten

Und auch bei der FPÖ geht es gleich los. Die John Otti Band heizt derzeit bereits ein. Ab 10.15 startet dann auch der politische Teil des Events. Gastgeber Manfred Haimbuchner (FPÖ-OÖ-Chef) soll ab 10.30 Uhr seine Rede halten, danach folgt FPÖ-Chef Herbert Kickl.

 09:40

Bau-Gewerkschafter Muchitsch fährt mit Vorderkipper ein

Die Bau-Gewerkschaft, angeführt von Josef Muchitsch, fährt mit einem Vorderkipper ein, der einen Anhänger zieht, auf dem steht "Wir fordern: Rot-weiß-rot bauen".


Muchitsch © SPÖ Wien / YouTube

SPÖ © SPÖ Wien / YouTube

 09:34

GPA: "Millionär:innen besteuern"

Die GPA - angeführt von der Vorsitzenden Barbara Teiber - hält ein Transparent mit der Forderung "Millionär:innen besteuern".


millionäre.jpg © SPÖ Wien / YouTube

 09:30

Peter Hanke und Barbara Novak

SPÖ-Infrastrukturminister Peter Hanke und die neu gewählte Vizebürgermeisterin Barbara Novak treffen ein.


Hanke, Novak © SPÖ Wien / YouTube

 09:19

Weitere SPÖ-Granden ziehen ein

Jetzt ziehen auch die Gewerkschafter (Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter) mit ÖGB-Chef Wolfgang Katzian, Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl und Arbeitsministerin Korinna Schumann (SPÖ), die ebenfalls aus dem ÖGB kommt, ein.


spö-transparent.jpg © SPÖ Wien / YouTube

Die Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter hält ein Transparent mit der Forderung "Runter mit den Preisen!".

 09:12

Ludwig trifft ein

Die Floridsdorfer SPÖ trifft aktuell am Rathausplatz ein. Angeführt wird sie von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig. Eine Augustin-Verkäuferin wollte dem Wiener SPÖ-Chef eine Zeitung verkaufen.


Ludwig © oe24.TV

 09:08

Floridsdorfer SPÖ trifft ein

Floridsdorf © oe24.TV


Die Floridsdorfer SPÖ - Wiens Bürgermeister Michael Ludwig wuchs im 21. Bezirk auf - trifft am Rathausplatz ein.

 08:56

oe24.TV-Sondersendung ab 9 Uhr

Ab 9 Uhr läuft auf oe24.TV eine Sondersendung zu den politischen Events.


1. Mai © SPÖ Wien / YouTube

Noch ist auf dem Wiener Rathausplatz wenig los. Die Schlusskundgebung der SPÖ soll ab 10.15 Uhr starten, spätestens dann sollte sich der Platz gefüllt haben.

 08:48

Fernduell zwischen Kickl und Babler

Bei den Parteiveranstaltungen sind auch Reden der jeweiligen Parteichefs geplant. Relativ zeitgleich wird es damit zum Fernduell zwischen FPÖ-Obmann Herbert Kickl und SPÖ-Chef Andreas Babler kommen.

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