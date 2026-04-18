Diskonter-Beben: Bekommt Hofer völlig neuen Look?

Der Diskonter Aldi Süd und damit auch Hofer steht vor einem der größten Umbrüche seiner jüngeren Geschichte.

Wie die “Lebensmittel Zeitung“ berichtet, arbeitet das Unternehmen an einem umfassenden, weltweit einheitlichen Filialkonzept. Ziel ist es, den Märkten künftig ein moderneres, konsistenteres Erscheinungsbild zu verleihen – und damit die Marke global stärker zu positionieren. Offizielle Bestätigung dafür gibt es nicht.

Kern der geplanten Veränderungen ist ein komplett neues Store-Design, das von der australischen Agentur Landini Associates entwickelt wurde. Dieses Konzept soll künftig die Gestaltung aller Filialen prägen – von Farben und Schriften bis hin zur Anordnung der Waren und Regale. Erste Testmärkte laufen bereits, ein internationaler Rollout ist ab dem zweiten Quartal 2026 vorgesehen.

Einheitlich, aber flexibel

Trotz des globalen Anspruchs setzt Aldi Süd nicht auf starre Standardisierung. Stattdessen ist das neue Filialdesign modular aufgebaut. Das bedeutet: Die einzelnen Länderorganisationen können das Grundkonzept an ihre jeweiligen Bedürfnisse anpassen – etwa an unterschiedliche Filialgrößen oder Einkaufsgewohnheiten der Kunden.

Diese Flexibilität ist entscheidend, denn Aldi Süd ist in mehreren großen Märkten aktiv, darunter Deutschland, die USA, Großbritannien – und auch Österreich.

Hofer als Teil der Transformation

In Österreich tritt Aldi Süd bekanntlich unter dem Namen Hofer KG auf. Auch hier werden die geplanten Änderungen eine Rolle spielen. Das neue Filialkonzept soll ausdrücklich auf den österreichischen Markt übertragbar sein und könnte in den kommenden Jahren schrittweise umgesetzt werden.

Für Kunden bedeutet das vermutlich modernere Märkte mit klarerer Struktur, neuer visueller Gestaltung und möglicherweise auch angepassten Warenpräsentationen. Schon frühere Umbauten bei Aldi zielten darauf ab, die klassische „Lagerhallen-Optik“ durch freundlichere, übersichtlichere Verkaufsräume zu ersetzen – ein Trend, der nun weitergeführt und international vereinheitlicht werden soll.

Strategie hinter dem Umbau

Mit dem globalen Redesign reagiert Aldi Süd auf den zunehmenden Wettbewerb im Lebensmitteleinzelhandel. Discounter stehen längst nicht mehr nur für niedrige Preise, sondern müssen auch beim Einkaufserlebnis überzeugen. Moderne Filialen, klare Orientierung und ein ansprechendes Design werden dabei immer wichtiger.

Das neue Konzept soll daher nicht nur optische Veränderungen bringen, sondern auch funktionale Vorteile: bessere Kundenführung, effizientere Abläufe und eine stärkere Markenidentität über Ländergrenzen hinweg.