Muss schließen: Café "Florianihof" ist erneut insolvent

Das Café "Florianihof" in der Florianigasse 45 wird ab dem 21. April geschlossen bleiben. Der Grund: Das Lokal ist erneut insolvent. Wie es mit dem Standort weitergehen wird, ist derzeit unklar.

Das Café "Florianihof" ist erneut insolvent. Ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverantwortung wurde über die Betreiberfirma "SLS Gastro GmbH" eröffnet, so der Alpenländische Kreditorenverband (AKV). Das Unternehmen konnte zuletzt seine laufenden Zahlungen nicht mehr erfüllen.

Das Café wurde erst im Juli 2025 von einem neuen Betreiber übernommen. Jendrik Lowens versuchte mit einem neuen Konzept das Lokal zu retten. Sie wollten Kunden mit ganztägigem Frühstück, Brunch und frischen Speisen für sich gewinnen. Das "Florianihof" sollte bewusst nicht mehr ein klassisches Wiener Kaffeehaus sein.

Umzug vom Standesamt schadete dem Geschäft

Die wirtschaftlichen Probleme bleiben weiterhin. Das Café befand sich in einem Sanierungsverfahren. Nach Ostern lief die entscheidende Bewertungsfrist ab und fiel negativ aus.

In den vergangenen Jahren war es selten ruhig um das "Florianihof". Häufig wurde der Betreiber gewechselt und Neustarts getätigt. Bereits 2018 hat die Verlegung des nahegelegenen Standesamts eine negative Wirkung auf das Lokal. Dieses befand sich am Schmerlingplatz und wurde auf den Alsergrund verlegt.

Am Montag, 20. April, wird das "Florianihof" zum letzten Mal offen sein. Danach soll es geschlossen bleiben. Gegenüber "MeinBezirk" erklärt Lowens: "Das Café wird dauerhaft geschlossen. Was danach mit dem Standort passiert, weiß ich nicht."