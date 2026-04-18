Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 84.70 aktien up +13.24% Andritz AG 70.20 aktien up +3.39% BAWAG Group AG 154.70 aktien up +0.39% CA Immobilien Anlagen AG 26.650 aktien up +1.14% DO & CO Aktiengesellschaft 187.80 aktien up +5.74% EVN AG 27.850 aktien down -2.11% Erste Group Bank AG 108.60 aktien up +3.13% Lenzing AG 24.900 aktien up +2.26% OMV AG 56.70 aktien down -3.65% Oesterreichische Post AG 35.050 aktien up +1.59% PORR AG 40.250 aktien up +2.68% Palfinger AG 37.600 aktien up +3.72% Raiffeisen Bank Internat. AG 46.700 aktien up +3.32% SBO AG 35.650 aktien down -2.33% STRABAG SE 89.10 aktien up +0.79% UNIQA Insurance Group AG 16.540 aktien equal +0% VERBUND AG Kat. A 61.20 aktien down -3.92% VIENNA INSURANCE GROUP AG 67.30 aktien up +1.36% Wienerberger AG 26.420 aktien up +6.02% voestalpine AG 43.500 aktien up +4.17%
  1. oe24.at
  2. Business
Hipp
© APA

Polizei ermittelt

Lebensgefahr! Rückruf aller HiPP-Gläser bei Spar

18.04.26, 07:24
Teilen

HiPP hat sein gesamtes Babykostgläschen-Sortiment bei Spar Österreich zurückgerufen.  Ermittlungen wegen Manipulation 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass durch Manipulation in den Artikel "Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel" 190 Gramm ein gefährlicher Stoff eingebracht wurde, hieß es in einer Aussendung des Unternehmens am späten Freitagabend. "Der Verzehr eines solchen Gläschens kann lebensgefährlich sein", wurde betont. Die Landespolizeidirektion Burgenland bestätigte der APA laufende Ermittlungen.

Hipp
© Hipp

Nach derzeitigen Informationen sind die in Frage kommenden Produkte mit einer am Glasboden angebrachten Markierung in Form eines weißen Aufklebers mit einem roten Kreis erkennbar, wird in dem Produktrückruf erläutert. Um einen unbemerkten Verzehr sicher auszuschließen, werden Kundinnen und Kunden gebeten, jedoch alle HiPP-Babykostgläschen, die bei Spar Österreich gekauft wurden, aus Sicherheit nicht zu konsumieren. Die Produkte können in jedem Spar-, Eurospar- sowie Interspar-Markt oder Maximarkt zurückgegeben werden. Den Kaufpreis wird auch ohne Kassabon rückerstattet.

Nähere Details waren zunächst nicht zu erfahren. Die in der Aussendung als Rückfragehinweis angegebene deutsche Telefonnummer der HiPP-Pressestelle war für die APA auf mehrmaligen Versuch nicht erreichbar. Es blieb damit vorerst unklar, um welchen Stoff es sich bei der möglichen Manipulation handelt und wie Eltern handeln sollen, wenn sie ein derartiges Gläschen bereits an ihr Baby verfüttert haben. Auch war nicht bekannt, ob bereits manipulierte Gläschen entdeckt wurden und wie die Ermittlungen ins Rollen kamen. Der HiPP-Elternservice Österreich ist laut der Aussendung unter der Nummer +43-7612-76577-104 erreichbar, allerdings nur werktags.

Polizei bittet um Hinweise

Die Erhebungen führt jedenfalls die Landespolizeidirektion Burgenland, die in der HiPP-Aussendung um Mithilfe der Bevölkerung bat. Informationen zu etwaigen manipulierten HiPP-Babygläschen mit möglichen lebensbedrohlichen Inhalten nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer +43-5913310-3333 entgegen, hieß es. Weitere Details zu dem Fall gab die Polizei auf APA-Nachfrage vorerst nicht bekannt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen