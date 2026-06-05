spusu hat jetzt 1 Million Kunden

Der Mobilfunker knackt die Millionenmarke und hat begeisterte Kunden in Österreich.

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Der heimische Mobilfunkanbieter spusu ist auf Erfolgskurs. Bei den Kunden hat man die Millionenmarke geknackt und im aktuellen Customer Excellence Ranking 2026 des Market Instituts Linz wurde spusu unter 1.595 Marken aus 95 Produktbereichen zur Marke mit den begeisterten Kundinnen und Kunden gewählt – branchenübergreifend und österreichweit.

In Österreich 700.000 Kunden

In Österreich zählt spusu bereits über 700.000 Kunden. Auch über die Landesgrenzen hinaus – in Italien, Großbritannien und der Schweiz – ist der Anbieter längst kein Unbekannter mehr. Bald schon soll ein weiteres Land folgen.

“Mit einer Million Kunden in vier Ländern hat sich spusu in den vergangenen elf Jahren vom kleinen Technikunternehmen zu einer internationalen Top-Marke entwickelt. Unserem konsequenten Fokus auf Kundenservice und Qualität sind wir dabei immer treu geblieben” Franz Pichler, Gründer und Chef von spusu

spusu verzeichnet weiterhin ein enormes Kundenwachstum. Allein im letzten Monat wechselten über 10.000 Nutzer zu spusu. „Wer heutzutage noch immer über 20 Euro für seinen Handytarif oder sogar eine Servicepauschale bezahlt, sollte dringend über einen Anbieterwechsel nachdenken. Der Wechsel ist wesentlich einfacher, als viele denken“, macht Pichler deutlich.

Regional verwurzelt

Trotz der Expansion setzt spusu weiterhin auf Regionalität und bleibt in Österreich fest verwurzelt. Das Familienunternehmen belässt den überwiegenden Teil seiner Wertschöpfung im Inland. Während der Kundenservice in den jeweiligen Märkten lokal angesiedelt ist, haben zentrale Bereiche wie Technik, Marketing und Produktentwicklung weiterhin ihren Sitz in Wien und Niederösterreich.

Die Zahl der Mitarbeiter ist hier mittlerweile von rund 50 im Jahr 2015 auf über 300 gestiegen. Das Unternehmen setzt auf direkten Kundenservice durch eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und verzichtet auf externe Callcenter sowie KI-gestützte Bots.

über spusu

spusu ist ein österreichischer Mobilfunkanbieter. Das Unternehmen nutzt das Netz von Drei. spusu wurde 2015 von Dipl.-Ing. Franz Pichler gegründet, der auch Eigentümer und Geschäftsführer ist. Mit dem Leitsatz „Mobilfunk ohne versteckte Kosten“ bietet spusu Tarifangebote in Premium-Qualität zu leistbaren Preisen.

Seit dem Marktstart wurde das Unternehmen mehrfach als Testsieger der Branche ausgezeichnet. Ein Fokus liegt auf exzellentem Kundenservice – Anliegen werden in den allermeisten Fällen binnen weniger Minuten gelöst.

Seit 2021 sorgt spusu auch für den Ausbau von regionaler Glasfaser-Infrastruktur mit eigenen Bautrupps und Fuhrpark. Der Mobilfunkanbieter beschäftigt derzeit mehr als 300 Mitarbeiter. Der Jahresumsatz 2025 betrug 94 Millionen Euro. spusu ist in Österreich, Italien, Großbritannien und der Schweiz tätig.