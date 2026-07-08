Vossen: Küchenlinie ist wichtig für Wachstum

Vossen über den Schritt in die Küche, neue Zielgruppen, Nachhaltigkeit und Wachstum mit hochwertigen Textilien. Interview mit Michael Unger und Marco Talasz, beide Vossen-Geschäftsführung.

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Mit der neuen Kollektion "Flavour & Flair" erweitert Vossen sein Sortiment erstmals über das Badezimmer hinaus. Der burgenländische Frottierwarenhersteller setzt künftig auch in der Küche auf Qualität, Funktionalität und modernes Design.

Markenstrategie. Mit "Flavour & Flair" ergänzt Vossen sein Kerngeschäft um Küchen-Textilien. Die Kollektion umfasst Küchentücher, Schürzen, Topflappen, Ofenhandschuhe sowie Polier- und Spültücher. Produziert wird der Großteil des Vossen-Sortiments weiterhin in Österreich: Rund 95 Prozent entstehen am Standort Jennersdorf. Das 1925 gegründete Unternehmen beschäftigt dort rund 250 Mitarbeiter und gehört seit 2004 zur Linz Textil AG. Mit der Sortimentserweiterung setzt Vossen auf zusätzliche Wachstumsimpulse und neue Zielgruppen im Home-&-Living-Bereich.

© Vossen

oe24: Welche strategischen Überlegungen stehen hinter der Entscheidung, als bekannter Spezialist für Badezimmer-Textilien eine eigene Kollektion für die Küche auf den Markt zu bringen?

Unger & Talasz: Im Mittelpunkt steht die konsequente Weiterentwicklung unserer Marke entlang der Bedürfnisse unserer Kunden sowie die gezielte Erschließung eines angrenzenden Produktsegments im Wohnbereich. Unsere Stärke liegt in Qualität, Designkompetenz und einem tiefen Verständnis für textile Produkte im Alltag. Diese Kompetenzen lassen sich sehr gut auf den Küchenbereich übertragen, der in vielen Haushalten eine zentrale Rolle spielt. Gleichzeitig sehen wir dort ein attraktives Marktpotenzial, das bislang noch nicht von einer starken, ganzheitlichen Marke besetzt ist. Mit der neuen Kollektion erweitern wir unser Markenuniversum sinnvoll, stärken unsere Position als Lifestyle-Marke im Home-Bereich und schaffen zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten – ohne dabei unsere Kernkompetenz im Badsegment zu verwässern, sondern sie gezielt zu ergänzen und weiterzuentwickeln.

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oe24: Welche wirtschaftliche Bedeutung hat die neue Küchen-Kollektion für Ihr Gesamtgeschäft?

Unger & Talasz: Die neue Küchen-Kollektion hat für unser Gesamtgeschäft eine strategisch wichtige Bedeutung. Sie ist weit mehr als eine reine Sortimentsergänzung: Als Hersteller hochwertiger Handtücher erschließen wir mit der Küchenlinie gezielt einen angrenzenden Wohn- und Lifestyle-Bereich und erweitern damit unsere Markenwelt. Gleichzeitig eröffnet uns die Kollektion neue Zielgruppen, zusätzliche Kaufanlässe sowie Cross-Selling-Potenziale. Wir sehen darin nicht nur eine sinnvolle Ergänzung unseres bestehenden Angebots, sondern auch einen vielversprechenden Wachstumstreiber mit langfristigem Potenzial für Umsatz und Markenentwicklung. Mittelfristig sehen wir in der neuen Kollektion einen wichtigen Wachstumsimpuls für unser Unternehmen.

oe24: Welche Rolle spielen Nachhaltigkeit und "Made in Europe" auch aus wirtschaftlicher Sicht – sind Kunden bereit, dafür mehr zu bezahlen?

Unger & Talasz: Nachhaltigkeit und "Made in Europe" sind heute wichtiger denn je – sowohl für uns als Unternehmen als auch für viele Konsumenten. Wir sehen klar, dass Kunden großen Wert auf Themen wie Herkunft, verantwortungsvolle Produktion, kurze Transportwege und hohe Qualitätsstandards legen. Gleichzeitig muss man aber auch realistisch sagen, dass die Bereitschaft, dafür dauerhaft deutlich höhere Preise zu bezahlen, am Markt noch nicht in dem Ausmaß vorhanden ist, wie es oft kommuniziert wird. Für uns ist das dennoch ein zentraler Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Wir produzieren rund 94 % unseres gesamten Sortiments in Österreich und setzen damit bewusst auf regionale Wertschöpfung, hohe Fertigungsqualität und langfristige Verantwortung. Gleichzeitig gibt es im Bereich spezieller Artikel oder bestimmter Produktgruppen auch Zukaufsprodukte, auf die wir zurückgreifen müssen. Entscheidend ist dabei jedoch, dass sämtliche Produkte – unabhängig vom Produktionsstandort – den strengen Qualitätsstandards entsprechen, die Vossen vorgibt. Wir sind überzeugt, dass Nachhaltigkeit und europäische Produktion keine kurzfristigen Trends sind, sondern langfristig wesentlich für Vertrauen, Markenqualität und Wettbewerbsfähigkeit bleiben. Deshalb investieren wir konsequent in diese Bereiche, auch wenn der wirtschaftliche Druck und die internationale Preissituation herausfordernd bleiben.

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Insider: Welche Materialien und Qualitätsstandards zeichnen die neue Küchen-Kollektion aus und welche Designtrends oder Farbwelten stehen im Fokus?

Unger & Talasz: Unsere neue Küchen-Kollektion verbindet hochwertige Materialien und hohe Qualitätsstandards mit einem Designansatz, der bewusst auf Langlebigkeit statt Kurzlebigkeit setzt. Im Fokus stehen hochwertige, strapazierfähige Materialien mit angenehmer Haptik und hoher Alltagstauglichkeit – Produkte, die funktional sind und gleichzeitig den Anspruch an Qualität und Ästhetik erfüllen. Auch gestalterisch orientiert sich die Kollektion an einer ruhigen, zeitlosen Designsprache. Im Mittelpunkt stehen erdige Farben sowie moderne Naturtöne wie Matchagrün, die Wärme und Natürlichkeit in den Raum bringen. Wir setzen bewusst auf Farbwelten, die zeitlos, angenehm fürs Auge und vielseitig kombinierbar sind.

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Insider: Möchten Sie neue Zielgruppen mit der neuen Kollektion ansprechen?

Unger & Talasz: Ja, mit der neuen Kollektion möchten wir bewusst mehrere Zielgruppen ansprechen. Einerseits ist es uns wichtig, unseren bestehenden, treuen und langjährigen Kunden einen echten Mehrwert zu bieten, indem wir unser Sortiment sinnvoll erweitern und neue Einsatzbereiche innerhalb unserer Markenwelt schaffen. Andererseits eröffnet uns die Küchen-Kollektion die Möglichkeit, neue Zielgruppen auf unsere Marke aufmerksam zu machen – insbesondere Verbraucher, die Wert auf hochwertiges Design, Qualität und stilvolle Wohn- und Küchenprodukte legen. Unser Ziel ist es, bestehende Kundenbeziehungen weiter zu stärken und gleichzeitig neue Kundengruppen für unsere Marke zu begeistern.