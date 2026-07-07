HOFBURG Vienna erhält Umweltzeichen

Historisches Veranstaltungszentrum setzt auf Nachhaltigkeit und verbindet Tradition mit modernen Standards für klimafreundliche Events.

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Die Hofburg Vienna wurde mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet. Damit unterstreicht das traditionsreiche Veranstaltungszentrum sein Engagement für Umwelt- und Klimaschutz und zeigt, dass historische Architektur und nachhaltiges Handeln erfolgreich miteinander verbunden werden können.

Historisches Erbe mit grüner Zukunft

Mit mehr als 300 Veranstaltungen pro Jahr zählt die Hofburg Vienna zu den führenden Kongress- und Veranstaltungszentren Europas. Die neue Auszeichnung basiert auf einer umfassenden Green Policy, die dem Prinzip "Vermeiden, Verwerten und erst dann Entsorgen" folgt.

Nachhaltigkeit in allen Bereichen

Im Mittelpunkt stehen Maßnahmen in den Bereichen Energie, Klima, Abfallvermeidung und Wissensvermittlung. Die Hofburg Vienna bezieht ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energiequellen, setzt auf energieeffiziente LED-Technologie und nutzt den hohen Tageslichtanteil ihrer historischen Räumlichkeiten. Ergänzt werden diese Maßnahmen durch Green-IT-Konzepte und wassersparende Lösungen.

Auch bei Veranstaltungen gelten nachhaltige Standards. Die Cateringpartner der Hofburg Vienna sind mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert und setzen auf biologische, saisonale und regionale Produkte. Mehrweg-Geschirr, konsequente Mülltrennung und die Förderung einer umweltschonenden Anreise durch die zentrale Lage im Herzen Wiens leisten weitere Beiträge zu einer nachhaltigen Veranstaltungsorganisation.

Green Meetings aus einer Hand

Als Lizenznehmer für Green Meetings und Events bietet die HOFBURG Vienna zudem die Möglichkeit, Veranstaltungen direkt vor Ort zertifizieren zu lassen. Damit erhalten Veranstalter eine umfassende Lösung für die Planung und Umsetzung nachhaltiger Events.

Die Green-Zertifizierung zeigt: Nachhaltigkeit und historisches Ambiente stehen nicht im Gegensatz zueinander. Die HOFBURG Vienna verbindet ihr kulturelles Erbe mit zukunftsorientierten Lösungen für verantwortungsvolle Veranstaltungen.