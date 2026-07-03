Unternehmen
TV
E-Paper
Business

Wegen Kündigungen

Zuckerberg mit Tobsuchtsanfall

Mehrere Personen unterhalten sich und fotografieren bei einer Veranstaltung im Halbdunkel.
© APA/AFP/KENT NISHIMURA
Der massive Stellenabbau bei Meta läuft laut Mark Zuckerberg nicht so reibungslos wie erhofft. Er ist unzufrieden mit KI-Fortschritten und scheitert beim Konzernumbau.
OE24 auf Google bevorzugen

Meta-Chef Mark Zuckerberg hat sich einer Tonaufnahme zufolge intern unzufrieden mit dem Fortschritt bei der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) geäußert. Manche Insider reden von einem Tobsuchtsanfall.

"Die Entwicklung von KI-Agenten habe sich in den vergangenen vier Monaten nicht wie erwartet beschleunigt", schrie Zuckerberg am Donnerstag auf einer Mitarbeiterversammlung, die die Nachrichtenagentur Reuters anhören konnte.

Auch interessant

Junger Frau (21) mit Aschenbecher Zähne ausgeschlagen

LR Kasser zu Besuch im LK Waidhofen/Thaya

Diese bunte NYX-Palette bringt den Sommer auf die Augen!

Umstrittenes Überwachungsprogramm

Zudem sei der Konzernumbau samt massiven Stellenstreichungen nicht so reibungslos verlaufen wie erhofft. Die Erwartungen an die neue Struktur hätten sich noch nicht erfüllt. Zuckerberg hofft jedoch, dass sich die KI-Investitionen in den kommenden drei bis sechs Monaten stärker auszahlen werden. Meta wird in diesem Jahr voraussichtlich bis zu 145 Mrd. Dollar (127,20 Mrd. Euro) für KI-Infrastruktur ausgeben. Ein Konzernsprecher lehnte eine Stellungnahme zum Tobsuchtsanfall ab.

Auf derselben Veranstaltung äußerte sich Technikchef Andrew Bosworth zu einem umstrittenen internen Überwachungsprogramm. Eine Überprüfung eines aktuellen Datensicherheitsvorfalls im Zusammenhang mit einer Software zur Erfassung von Mausbewegungen habe ergeben, dass keine Mitarbeiterdaten für das KI-Training verwendet worden seien.

Meta hatte das Programm, das die digitalen Aktivitäten der Belegschaft aufzeichnet, im vergangenen Monat nach dem Bekanntwerden eines möglichen Datenlecks ausgesetzt. Sollte die Software nach Abschluss der Untersuchung wieder eingesetzt werden, geschehe dies auf freiwilliger Basis, erklärte Bosworth. Bei der Einführung auf den Computern der US-Mitarbeiter im April hatte er noch mitgeteilt, dass es keine Möglichkeit gebe, der Erfassung zu widersprechen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

So viele Kika/Leiner-Filialen wurden bereits verkauft

Wertvollste Firma in EU spart bei Neu-Einstellungen

Hlawati geht - Ampel vor Krach um neue ÖBAG-Spitze

VW-Chefin tobt: "Keine Zukunftsstrategie"

Demo gegen Sparkurs bei Mercedes-Benz

VW: Bis zu 100.000 Jobs und vier Werke weg

Tabak-Riese feuert 9.000 Mitarbeiter

93 Prozent der Kinder müssen nicht aufessen

Zuckerberg mit Tobsuchtsanfall

Bäume für neue Mitarbeitende