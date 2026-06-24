Bäume für neue Mitarbeitende

Jede Neuanstellung kommt dabei der Natur zugute: Raiffeisen NÖ-Wien setzt Zeichen für Mitarbeiter und Umwelt das Aufforstungsprojekt mit Wald4Leben wächst weiter.

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Die Folgen von Trockenheit und Borkenkäferbefall haben in den vergangenen Jahren große Spuren in den Wäldern des Wald-, Wein- und Mühlviertels hinterlassen. Hunderte Hektar Waldfläche gingen verloren. Um die Wiederaufforstung zu unterstützen und einen Beitrag zu klimafitten Wäldern zu leisten, startete Raiffeisen NÖ-Wien im Juli 2025 eine Kooperation mit Wald4Leben.

Im Rahmen der Initiative wird für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens ein Baum gepflanzt. Damit verbindet Raiffeisen NÖ-Wien die Förderung der eigenen Unternehmenskultur mit aktivem Engagement für den Umwelt- und Klimaschutz.

Investition in Menschen und Natur

"Wir investieren ab Tag eins in unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit der Baumpflanz-Aktion machen wir das einmal mehr sichtbar und leisten zugleich einen Beitrag für den Umweltschutz", betont Christoph Troesch, der gemeinsam mit Christine Matzer den Bereich Human Resources bei Raiffeisen NÖ-Wien leitet.

Beide machten sich kürzlich persönlich ein Bild vom Fortschritt des Projekts. Für Christine Matzer steht dabei die Verbindung zwischen nachhaltigem Waldwachstum und persönlicher Entwicklung im Mittelpunkt: "Ein Umfeld, in dem man wachsen kann – das möchten wir auch unseren Kolleginnen und Kollegen bieten. Als Arbeitgeber schaffen wir etwa mit vielen verschiedenen Weiterbildungsmöglichkeiten die notwendigen Rahmenbedingungen."

Neue Mitarbeiter leisten Beitrag für klimafitten Mischwald

Bereits rund 200 Setzlinge wurden im Rahmen der Aktion in Griesbach im Bezirk Waidhofen an der Thaya gepflanzt. Die jungen Bäume bilden die Grundlage für einen zukunftsfitten Mischwald, der den Herausforderungen des Klimawandels besser standhalten soll.

Auf einer Fläche von 1,4 Hektar werden in den kommenden Jahren Lärchen, Ahorn, Eichen sowie weitere Laub- und Nadelbaumarten heranwachsen. Durch die gezielte Mischung verschiedener Baumarten soll ein widerstandsfähiger Wald entstehen, der sowohl ökologisch wertvoll ist als auch langfristig zur Stabilisierung des regionalen Waldökosystems beiträgt.

Nachhaltigkeit als Teil der Unternehmenskultur

Mit der Kooperation setzt Raiffeisen NÖ-Wien ein sichtbares Zeichen für nachhaltiges Handeln. Die Baumpflanz-Aktion verbindet die Begrüßung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem konkreten Beitrag zur Wiederaufforstung geschädigter Waldflächen in Niederösterreich. Gleichzeitig wird die Bedeutung von nachhaltiger Entwicklung und langfristigem Denken unterstrichen – sowohl für die Natur als auch für die Menschen im Unternehmen.