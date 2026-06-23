Börse
600 Milliarden Dollar weg! SpaceX-Aktie stürzt ab
Die SpaceX-Aktie fiel am Montag um 16 Prozent auf 154,60 Dollar und schloss auf dem niedrigsten Stand seit dem ersten Handelstag der Titel. Über die vergangenen drei Handelstage summiert sich das Minus auf 23 Prozent. Insgesamt gingen mehr als 600 Milliarden Dollar an Marktwert verloren. Der gesamte Börsenwert liegt jetzt noch knapp über 2 Billionen Dollar, was SpaceX immer noch zu einem der größten Firmen der Welt macht.
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"Jeder, der wollte, hat schon gekauft"
"Jeder, der wollte, hat schon gekauft",sagte Michael O’Rourke, Chefmarktstratege bei JonesTrading. Ein Grund für den Absturz war die Ankündigung der Firma, erstmals Anleihen auszugeben. Anleger befürchten, dass SpaceX viel Fremdkapital aufnimmt, um seine KI-Pläne zu finanzieren. Der Zinsdienst des Unternehmens wächst so, der Wert der Aktien wird verwässert.
Rekordbörsengang von 75 Milliarden Dollar
Nach dem Rekordbörsengang von 75 Milliarden Dollar schwankte der Kurs stark. Insgesamt waren nur 4,2 Prozent der Aktien frei handelbar. SpaceX ist aktuell das sechstwertvollste Unernehmen der Welt. Die Aktie ist mit aktuell rund 154 Dollar noch 15 Prozent über dem Ausgabepreis von 135 Dollar pro Aktie.
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