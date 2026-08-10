Bauzentrum der Blauen Lagune vor Fertigstellung

Das neue Bauzentrum der Blauen Lagune wird Ende August fertiggestellt. Ab September übernimmt Angelika Aulinger die Geschäftsführung und verantwortet Betrieb und Vermarktung.

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Fertigstellung auf der Zielgeraden

Das Bauzentrum der Blauen Lagune in Wiener Neudorf steht kurz vor seiner Fertigstellung. Die baulichen Arbeiten sollen bis Ende August abgeschlossen sein. Bereits jetzt läuft die Übergabe der Flächen an die Mieter, während die letzten Vorbereitungen für den regulären Betrieb erfolgen. Mit der Inbetriebnahme des neuen Standorts stellt die Blaue Lagune auch ihre Führung neu auf: Angelika Aulinger übernimmt ab 1. September 2026 die Geschäftsführung und verantwortet künftig die Vermarktung sowie den laufenden Betrieb des Bauzentrums.

Zentraler Treffpunkt für die Bau- und Immobilienbranche

Das Bauzentrum ergänzt das seit 1992 bestehende Fertighauszentrum. In fünf miteinander verbundenen Gebäuden werden künftig Angebote aus den Bereichen Bautechnik, Haustechnik, Innenausstattung, Einrichtung und Immobilien gebündelt.

Unternehmen erhalten die Möglichkeit, ihre Produkte und Dienstleistungen in eigenen Showrooms oder thematisch gestalteten Ausstellungsflächen zu präsentieren. Das Zentrum richtet sich sowohl an private Bauherren und Wohninteressierte als auch an Unternehmen, Architekten, Planer und weitere Fachbesucher.

Neben Ausstellungen und persönlicher Beratung sind auch Schulungen, Fachveranstaltungen und Netzwerkmöglichkeiten für die Bau- und Immobilienwirtschaft vorgesehen.

Angelika Aulinger übernimmt © Thomas Jantzen

Erfahrene Managerin übernimmt

Mit Angelika Aulinger übernimmt eine Branchenkennerin die Leitung des Standorts. Sie verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in Vertrieb und Management in der Bauzulieferindustrie. Zu ihren beruflichen Stationen zählen unter anderem Schöck Bauteile, James Hardie, HALFEN sowie SAINT-GOBAIN RIGIPS.

In ihren bisherigen Funktionen verantwortete sie den Aufbau und die Weiterentwicklung von Märkten sowie Business Development und Vertrieb in Österreich und den CEE-Ländern.

"Erich Benischek hat die Blaue Lagune über Jahrzehnte geprägt und das Bauzentrum initiiert. Mit der bevorstehenden Eröffnung dieser Erweiterung beginnt nun die entscheidende Betriebsphase. Mein Fokus liegt darauf, die Aussteller eng zu begleiten, weitere Partner für den Standort zu gewinnen und das Angebot für private wie gewerbliche Besucher konsequent weiterzuentwickeln", sagt Aulinger.

Erich Benischek zieht sich zurück

Im Zuge des Führungswechsels scheidet Erich Benischek aus der Geschäftsführung aus. Der Gründer der Blauen Lagune hat den Standort über Jahrzehnte geprägt und maßgeblich zum Ausbau des Fertighauszentrums beigetragen, das heute als größtes seiner Art in Europa gilt.

Auch das neue Bauzentrum geht auf seine Initiative zurück. Mit dem Projekt soll die Blaue Lagune ihr Angebot erweitern und den Standort langfristig für die Zukunft aufstellen.

Ausbau des Angebots

Die Blaue Lagune gilt als etablierter Ausstellungs- und Beratungsstandort rund um Bauen, Sanieren, Wohnen und Immobilien. Mit dem neuen Bauzentrum erweitert sie ihr Angebot um zusätzliche Showrooms und Themenbereiche, die künftig eine zentrale Anlaufstelle für Bauherren, Immobilieninteressierte und Branchenvertreter bilden sollen.