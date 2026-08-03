Austria Center Vienna setzt auf Sonnenstrom

Mit einer neuen Photovoltaikanlage produziert das Austria Center Vienna künftig einen Teil seines Stroms selbst. Die Investition ist Teil eines umfassenden Modernisierungsprogramms.

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Großinvestition in die eigene Energieversorgung

Das Austria Center Vienna (ACV) treibt seine Modernisierung voran und setzt verstärkt auf erneuerbare Energie. Mit einer neuen Photovoltaikanlage auf den Dächern des Kongresszentrums wird künftig ein Teil des benötigten Stroms direkt vor Ort erzeugt. Die Anlage gilt als bislang größte Einzelmaßnahme im laufenden Transformationsprogramm des Hauses.

Insgesamt wurden rund 1.340 Photovoltaikmodule auf einer Fläche von etwa 2.700 Quadratmetern installiert. Die Anlage soll jährlich rund 575.000 Kilowattstunden Strom erzeugen und damit rund 8,5 Prozent des Gesamtstrombedarfs des Austria Center Vienna decken.

Nachhaltigkeit wird zum Standortvorteil

Susanne Baumann-Söllner, Vorständin für Kongressmanagement und Sprecherin des Vorstands. © ACV.at/Ludwig Schedl

Internationale Kongresszentren stehen zunehmend unter Druck, nicht nur moderne Infrastruktur, sondern auch überzeugende Nachhaltigkeitskonzepte anzubieten. Veranstalter legen immer mehr Wert auf ressourcenschonende Veranstaltungsorte und konkrete Umweltmaßnahmen.

Für das Austria Center Vienna ist die neue Photovoltaikanlage daher nicht nur ein Energieprojekt, sondern auch ein strategischer Schritt zur Stärkung des Kongressstandorts Wien.

"Der internationale Wettbewerb um Kongresse wird zunehmend über Nachhaltigkeit entschieden. Veranstalter erwarten heute konkrete Maßnahmen statt Absichtserklärungen. Mit der neuen Photovoltaikanlage investieren wir in die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Austria Center Vienna und stärken zugleich den Kongressstandort Wien", betont Susanne Baumann-Söllner, Vorständin für Kongressmanagement und Sprecherin des Vorstands.

Michael Rotter, Vorstand für Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung des Austria Center Vienna. © ACV.at/Ludwig Schedl

Strom direkt vom Dach

Die Photovoltaikanlage verfügt über eine installierte Leistung von 603 kWp. Die erzeugte Energie wird unmittelbar im Gebäude genutzt und reduziert damit den externen Strombezug des Kongresszentrums deutlich.

Die Planung und örtliche Bauaufsicht des Projekts erfolgten durch die ALLPLAN Gesellschaft m.b.H. Durch die Eigenproduktion von Strom kann das Austria Center Vienna seine Energieversorgung nachhaltiger gestalten und zugleich die Versorgungssicherheit erhöhen.

"Erst wenn Gebäudesteuerung, Veranstaltungstechnik und Energieversorgung intelligent zusammenspielen, entsteht ein wirklich zukunftsfähiger Standort", erklärt Michael Rotter, Vorstand für Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung des Austria Center Vienna. Die Photovoltaikanlage sei daher Teil einer langfristigen Infrastrukturstrategie, die Effizienz, Resilienz und Versorgungssicherheit stärken soll.

Ausbau der Nachhaltigkeitsstrategie

Die neue Anlage baut auf bereits bestehenden Nachhaltigkeitsmaßnahmen auf. Als erstes Green Conference Centre Österreichs speist das Austria Center Vienna gemeinsam mit Wien Energie seit 2021 Abwärme aus seiner Kälteanlage in das Wiener Fernwärmenetz ein.

Mit der Photovoltaikanlage wird dieser Kurs nun fortgesetzt. Ziel ist es, technologische Innovation und nachhaltige Betriebsführung miteinander zu verbinden und die Zukunftsfähigkeit des größten Kongresszentrums Österreichs langfristig abzusichern.

Die wichtigsten Daten im Überblick