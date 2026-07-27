Unternehmen
TV
E-Paper
Immo
Business

2.700 Jobs

Große Austro-Firma muss stark einsparen

Viele Autos und LKWs fahren auf einer deutschen Autobahn bei Tageslicht, umgeben von Bäumen.
© Getty Images/Westend61
Der Umsatz ist stark eingebrochen beim Wiener Mautsystemanbieter Kapsch TrafficCom. Jetzt stehen Einsparungen bevor. Die Aktie hat 7 Prozent verloren.
OE24 auf Google bevorzugen

Der börsennotierte Wiener Mautsystemanbieter Kapsch TrafficCom setzt nach einem heftigen Umsatzrückgang im Geschäftsjahr 2025/26 den Sparstift an.

Das Unternehmen mit 2.700 Mitarbeiter in 25 Ländern will nach eigenen Angaben "umfassende Kosteneinsparungs- und Effizienzsteigerungsmaßnahmen" ergreifen sowie Teile des Geschäftsportfolios verkaufen. Mit den wichtigsten Gläubigern habe man eine sogenannte Standstillvereinbarung getroffen, um mehr Zeit für eine finanzielle Neuordnung zu bekommen.

Auch interessant

Wien sagt Sauna-Wohnungen den Kampf an

UNESCO streicht Wien von der roten Welterbe-Liste

Nach Absturz: Schlucht nach Adi Weiss benannt!

Keine Dividende, keine Zinsen

Konkret bedeutet dies, dass Gläubiger (u.a. Banken) vorübergehend auf Forderungen wie Rückzahlungen oder Zinsen verzichten. Diese Vereinbarung gelte bis zum 31. März 2028, teilte Kapsch TrafficCom am Sonntagabend mit. Gleichzeitig verpflichtete sich das Unternehmen, überschüssige liquide Mittel vorzeitig zur Schuldentilgung zu verwenden. Die Dividendenpolitik der Gesellschaft bleibe daher weiter ausgesetzt, hieß es.

Deutlicher Umsatzrückgang

Für Kapsch TrafficCom lief es zuletzt nicht gut. Die Verkaufserlöse im Geschäftsjahr 25/26 sanken gegenüber dem Jahr davor von rund 530 auf 431 Mio. Euro, wie das Unternehmen Mitte Juni bekanntgab. Hauptgrund für den geringeren Umsatz war den Angaben zufolge der Wegfall von zwei Betriebsprojekten in Südafrika und Belarus.

2.700 Mitarbeiter in 25 Ländern

Kapsch TrafficCom beschäftigt nach eigenen Angaben rund 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist in mehr als 25 Ländern tätig. Das Unternehmen ist im Prime Market der Wiener Börse notiert. Dort sorgten die geplanten Maßnahmen für Unsicherheit: Die Aktie fiel am Montagvormittag um rund 7 Prozent auf 4,90 Euro.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Post-Chef: Briefe bleiben wichtig

Samsung will bei Mistral AI einsteigen

Nvidia-Knall: 250-Milliarden-Bürgschaft für OpenAI

DM bekommt Riesen-Ärger mit dem ÖFB

Signa-Knaller: 180.000 Euro für 1,26 Mrd. Euro Schulden

Große Austro-Firma muss stark einsparen

Immobilienrendite AG baut Sonnenstrom für Mieter aus

Austro-Milliardär mit Batteriekonzern vor Aus

EU-Automarkt wächst weiter: Chinesen legen zu

Audi-Schock: Gewinn minus 21 Prozent