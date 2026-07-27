Wien sagt Sauna-Wohnungen den Kampf an

Die Stadt Wien reagiert auf die immer heißeren Sommer und will mit einem neuen Leitfaden wirksamen Sonnenschutz und ein harmonisches Stadtbild unter einen Hut bringen.

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Erstmals seit Beginn der Messgeschichte wurden in Wien heuer 40 Grad im Schatten gemessen. Auch stellt sich die Frage, ob die 52 Hitzetage aus dem Vorjahr noch getoppt werden. So oder so - die steigenden Temperaturen setzen Bewohnern und Gebäuden in der Stadt immer mehr zu.

Wirksamer Sonnenschutz an einem denkmalgeschützten Haus in Wien. © Getty Images/iStockphoto

Um Wohnungen vor dem Aufheizen zu schützen, will Wien nun seine "Spielregeln" zur Handhabe von Rollläden, Außenjalousien und Markisen in sogenannten Schutzzonen ändern. Derartige Installationen nämlich halten Sonnenstrahlen bereits vor dem Fenster ab und können so die Raumtemperatur deutlich senken. Ein neuer Leitfaden namens "Sonnenschutz und Stadtbild" soll ein Gleichgewicht zwischen dringend notwendiger Abkühlung und einem harmonischen Stadtbild schaffen.

"Die Anpassung an den Klimawandel ist eine der zentralen Aufgaben unserer Zeit. Gerade bei historischen Gebäuden müssen wir dabei besonders sensibel vorgehen. Mit einer sorgfältigen Planung können wir beides erreichen: mehr Schutz vor Hitze und ein attraktives, harmonisches Stadtbild", so Franz Kobermaier, Leiter der zuständigen Magistratsabteilung Architektur und Stadtgestaltung.

MA 19 gibt Empfehlungen

Mit dem neuen Leitfaden gibt die MA 19 Planern, Eigentümern und Bewohnern konkrete Empfehlungen bei der Auswahl und Gestaltung geeigneter Sonnenschutzmaßnahmen. Dabei geht es eben nicht nur um die Kühlwirkung selbst, sondern auch um Optik, Farbe, Größe und Anordnung der Elemente, die zum jeweiligen Gebäude passen sollen. Vor allem straßenseitig gilt es, ein einheitliches Erscheinungsbild zu erhalten.

In Schutzzonen und bei historischen Gebäuden gelten besondere Vorgaben. Dort ist für neue Sonnenschutzanlagen eine Bauanzeige bei der MA 37 erforderlich. "Es gibt nicht die eine Lösung für alle Gebäude. Entscheidend ist, den Sonnenschutz auf die Architektur und die konkrete bauliche Situation abzustimmen. Gerade bei historischen Fassaden kann die Orientierung an bewährten, traditionellen Formen ein guter Ausgangspunkt sein", so Irene Lundström, Leiterin des Fachbereichs Stadtbildbegutachtung in der MA 19.

Sonnenschutz wird ein immer wichtigerer Baustein für ein klimafittes Wien - mit klarem Fokus darauf, dass Klimaanpassung und Baukultur nicht in Widerspruch zueinander stehen. Deshalb fördert die Stadt Wien den nachträglichen Einbau von außenliegendem Sonnenschutz als Maßnahme zur Anpassung des Gebäudebestands an die sich stark verändernden Wetterbedingungen.