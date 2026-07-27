Nach Absturz: Schlucht nach Adi Weiss benannt!

Normalerweise erobert Style-Papst Adi Weiss die roten Teppiche des Landes, doch nach einem unfreiwilligen Abgang in der Südsteiermark ging es für den Promi-Experten steil bergab – und zwar direkt in die nachträglich nach ihm benannte Schlucht!

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Dass Adi Weiss den großen Auftritt liebt, ist kein Geheimnis. Dass er es im Mai beim Ausflug in die Südsteiermark allerdings extrem wörtlich nahm und spektakulär in die Tiefe sauste, war dann doch nicht ganz so geplant. "Damit es ja nicht fad wird", witzelt der Mode-Zar heute über den Moment, als ihn ein einziger falscher Schritt schlagartig aus der Bahn warf.

Gefühlt eine Million Schutzengel legten eine punktgenaue Extraschicht ein, denn die Bilanz des steilen Ausflugs grenzt an ein reines Wunder: Bis auf eine schmerzhafte Knieprellung blieb der Style-Guru völlig unversehrt!

Ein Denkmal der besonderen Art: Die "Adi Weiss Schlucht"

Nun kehrte Weiss an den Ort des Geschehens zurück – und hielt vor Staunen gleich wieder den Atem an. Die engagierten Helfer und Freunde, die ihn damals aus der Misere manövriert hatten, überraschten den Promi-Insider mit einem ganz persönlichen Denkmal. Ab sofort prangt an der Absturzstelle ganz offiziell ein Schild mit der Aufschrift: „ADI WEISS SCHLUCHT“!

Der Jubilar nimmt die noble Geste mit gewohnt trockenem Humor: "Andere bekommen Straßen nach sich benannt. Ich hab’s immerhin zu einer Schlucht geschafft!" Wo andere die Knie zittern, lässt sich der Mode-Experte eben ein Denkmal setzen.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Warnung an die Fans: "Einer reicht!"

Neben den vielen Lachanfällen nutzt Weiss die Klippen-Anekdote aber auch für eine rührende Botschaft an seine Community: Eine einzige Sekunde könne schließlich alles verändern, weshalb man das Leben in vollen Zügen genießen und bloß nichts auf morgen verschieben solle.

Wer den neuen Promi-Hotspot nahe dem Buschenschank Weingut Günter Strohmeier selbst erkunden möchte, darf gerne für ein Erinnerungsfoto posieren und es dem Namensgeber schicken. Eine dringende Bitte schickt der Schluchten-König seinen Fans aber noch mit auf den Weg: "BITTE nicht zu nah an den Abgrund. Einer reicht!"