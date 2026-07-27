Rechenzentrum
Nvidia-Knall: 250-Milliarden-Bürgschaft für OpenAI
Nvidia verhandelt einem Medienbericht zufolge über eine Bürgschaft von rund 250 Milliarden Dollar für OpenAI. Die Garantien des Chip-Herstellers sollen dem ChatGPT-Entwickler helfen, ein Rechenzentrum mit einer Leistung von zehn Gigawatt zu mieten, berichtete das "Wall Street Journal" am Sonntag unter Berufung auf Insider.
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Die Anlage im Süden des US-Staates Ohio werde von der Energietochter von SoftBank errichtet. OpenAI Chef Sam Altman braucht dringend frisches Geld - und auch Bürgschaften - um sein KI-Imperium vor dem geplanten Börsengang weiter aufzublasen. Derzeit vernichtet er jeden Monat Milliarden an Dollar. Er verliert Geld und hofft, irgendwann mit KI profitabel zu wirtschaften. Nvidia teilt diese Hoffnung.
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