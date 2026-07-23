400 Mio. Stück
Post-Chef: Briefe bleiben wichtig
Post-Chef Walter Oblin verspricht trotz eines beschleunigt rückläufigen Briefgeschäfts, dass kein Ende der Zustellung absehbar sei. "Der Brief wird ein relevantes Kommunikationsmedium bleiben", bekräftigt der Manager in der "Presse".
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2024 wurden um 9 Prozent weniger Briefe versendet, Oblin rechnet aber mit einer Stabilisierung bei etwa 400 Mio. Stück per anno. Investiert wird vom teilstaatlichen, börsennotierten Konzern aber ins E-Commerce- und Paketgeschäft.
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