Post-Chef: Briefe bleiben wichtig

Post-Chef Walter Oblin sieht ein schrumpfendes Briefgeschäft, stellt aber klar, dass Briefe wichtig bleiben. Rund 400 Millionen Stück pro Jahr sollen auch in Zukunft versendet werden.

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Post-Chef Walter Oblin verspricht trotz eines beschleunigt rückläufigen Briefgeschäfts, dass kein Ende der Zustellung absehbar sei. "Der Brief wird ein relevantes Kommunikationsmedium bleiben", bekräftigt der Manager in der "Presse".

2024 wurden um 9 Prozent weniger Briefe versendet, Oblin rechnet aber mit einer Stabilisierung bei etwa 400 Mio. Stück per anno. Investiert wird vom teilstaatlichen, börsennotierten Konzern aber ins E-Commerce- und Paketgeschäft.