Vollmond am 29. Juli 2026: Für diese 4 Sternzeichen ändert sich jetzt ALLES

Ein kosmisches Feuerwerk erwartet uns. Der Vollmond am 29. Juli 2026 ist kein gewöhnlicher Mond. Er bringt tiefgreifende Transformationen und unerwartete Wendungen mit sich. Für vier Sternzeichen stehen die Sterne jetzt absolut auf "Neustart".

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wenn der Vollmond im freiheitsliebenden Zeichen Wassermann erstrahlt, bleibt kein Stein auf dem anderen. Und das Beste daran? Dieses Himmelsereignis wird von einer seltenen Planetenkonstellation begleitet: Die Sonne und der Glücksplanet Jupiter treffen sich im Löwen, während der Vollmond im Wassermann auch noch auf den Transformationsplaneten Pluto trifft. Astrologisch gesehen bedeutet das: Alte Fesseln werden gesprengt und der Weg für eine authentischere Zukunft wird frei. Für diese 4 Sternzeichen ändert sich jetzt alles:

Wassermann (21. Jänner – 19. Februar)

Dieser Vollmond leuchtet in Ihrem eigenen Zeichen und fungiert als Ihr persönlicher, kosmischer Scheinwerfer. Sie haben in den letzten Monaten viel emotionalen Ballast mit sich herumgeschleppt oder sich für andere verbogen, doch jetzt ist Schluss damit. Pluto an der Seite Ihres Vollmonds verleiht Ihnen die Superkraft, toxische Gewohnheiten und Selbstzweifel endgültig loszulassen. Sie erleben ein Glow-up, innerlich wie äußerlich. Trauen Sie sich, in Ihre wahre Größe zu treten und sich neu zu erfinden. Ihr neues Lebenskapitel beginnt genau heute.

Löwe (23. Juli – 23. August)

Für den Löwen wird es um den 29. Juli herum sehr intensiv. Da der Vollmond genau in Ihrem gegenüberliegenden Zeichen steht, wird Ihre Beziehungsachse getriggert. Es dreht sich alles um die Liebe und Ihre engsten Partnerschaften. Mit Jupiter und der Sonne in Ihrem eigenen Zeichen strahlen Sie ohnehin vor Selbstbewusstsein und Anziehungskraft. Der Wassermann-Vollmond fordert Sie nun auf, auszumisten: Wer tut Ihnen wirklich gut? Wer raubt Ihnen nur Energie? Es ist Zeit für ehrliche Gespräche. Egal, ob das eine Trennung von falschen Freunden oder das nächste Level in Ihrer Liebesbeziehung bedeutet, Sie starten befreit durch.

Stier (21. April – 20. Mai)

Sie lieben Beständigkeit und Sicherheit, doch dieser Wassermann-Vollmond rüttelt kräftig an Ihrer Komfortzone. Ihr beruflicher Sektor und Ihre langfristigen Lebensziele stehen im Fokus. Vielleicht haben Sie in letzter Zeit gemerkt, dass Ihr aktueller Job nicht mehr zu Ihnen passt oder Sie sich unter Wert verkaufen. Dieser Vollmond bringt Ihnen die Klarheit und den Mut, eine neue Richtung einzuschlagen. Erwarten Sie das Unerwartete! Ein plötzliches Jobangebot, eine geniale Business-Idee oder die Entscheidung, sich selbstständig zu machen, könnten jetzt der Startschuss für eine neue Karriere sein.

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

Für den Skorpion beleuchtet dieser Vollmond den intimsten Bereich des Horoskops, das Zuhause, die Familie und den inneren Frieden. Alte familiäre Muster oder emotionale Wunden, die Sie bisher unbewusst blockiert haben, drängen jetzt an die Oberfläche. Doch keine Panik: Das passiert nur, damit Sie endlich heilen und loslassen können. Sie haben jetzt die Chance, emotionalen Ballast abzuwerfen. Viele Skorpione könnten jetzt auch einen Umzug planen oder ihr Zuhause komplett neu gestalten, um alte Energien zu vertreiben. Sie erschaffen sich ein Fundament und einen sicheren Hafen, der genau Ihrem "neuen Ich" entspricht.