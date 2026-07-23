Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 24.7.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Gerda Rogers Tageshoroskop © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Die Sympathien sind auf Ihrer Seite. Nur nicht zu voreilig zur Sache!

Die Sympathien sind auf Ihrer Seite. Nur nicht zu voreilig zur Sache! Beruf: Gehen Sie mit anderen etwas geduldiger und verständnisvoller um!

Gehen Sie mit anderen etwas geduldiger und verständnisvoller um! Fitness: Weniger ehrgeizig und klug geplant nutzen Sie ihre Energien besser.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Lockerer, toleranter, großzügiger! Und vor allem unternehmungslustig.

Lockerer, toleranter, großzügiger! Und vor allem unternehmungslustig. Beruf: Schach der Hektik! Vernünftige Organisation ist heute am wichtigsten.

Schach der Hektik! Vernünftige Organisation ist heute am wichtigsten. Fitness: Mehr Bewegung tut Ihrem Kreislauf gut. Aber ein bisschen achtsamer!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Zurückhaltender fahren Sie sicher besser. Also einfach Ruhe bewahren!

Zurückhaltender fahren Sie sicher besser. Also einfach Ruhe bewahren! Beruf: Rechnen Sie mit Widerständen und setzen Sie auf geduldiges Verhandeln!

Rechnen Sie mit Widerständen und setzen Sie auf geduldiges Verhandeln! Fitness: Langsamer! Es könnte recht anstrengend werden. Öfter mal durchatmen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Nicht zu engstirnig! Sie sollten aufgeschlossener und toleranter sein.

Nicht zu engstirnig! Sie sollten aufgeschlossener und toleranter sein. Beruf: Nicht zu Entscheidungen drängen lassen! Nehmen Sie sich Bedenkzeit!

Nicht zu Entscheidungen drängen lassen! Nehmen Sie sich Bedenkzeit! Fitness: Man kommt schnell außer Atem. Daher lieber ein bisschen langsamer!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Flirtversuche könnten sehr provokant wirken. Also nicht zu offensiv!

Flirtversuche könnten sehr provokant wirken. Also nicht zu offensiv! Beruf: Bedrängen Sie andere nicht mit Ihren Vorhaben! Geduldiger taktieren!

Bedrängen Sie andere nicht mit Ihren Vorhaben! Geduldiger taktieren! Fitness: Sie sind aufgekratzt und motiviert. Ein bisschen weniger wäre mehr.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Fühlen Sie sich wieder herausgefordert? Gehen Sie tolerant damit um!

Fühlen Sie sich wieder herausgefordert? Gehen Sie tolerant damit um! Beruf: Es könnte sehr hektisch werden. Vermeiden Sie aber Konfrontationen!

Es könnte sehr hektisch werden. Vermeiden Sie aber Konfrontationen! Fitness: Ruhe bewahren! Stress führt nur zu Fehlern und belastet die Verdauung.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Konflikte und Missverständnisse. Zurückhaltung mit Ihren Erwartungen!

Konflikte und Missverständnisse. Zurückhaltung mit Ihren Erwartungen! Beruf: Überstürzen Sie heute nichts! Geduld statt voreiliger Entscheidungen!

Überstürzen Sie heute nichts! Geduld statt voreiliger Entscheidungen! Fitness: Entschleunigung ist das wichtigste Gebot! Überprüfen Sie alles genau!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Weiß man nicht was man will? Reagieren Sie gelassen und tolerant!

Weiß man nicht was man will? Reagieren Sie gelassen und tolerant! Beruf: Ignoriert man Ihre Einwände? Gedulden Sie sich, statt sich zu ärgern!

Ignoriert man Ihre Einwände? Gedulden Sie sich, statt sich zu ärgern! Fitness: Flotter und beweglicher! Etwas mehr frische Luft täte Ihnen auch gut.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Bloß nicht angriffslustig! Konfrontationen können den Tag verderben.

Bloß nicht angriffslustig! Konfrontationen können den Tag verderben. Beruf: Bleiben Sie konstruktiv, auch wenn Ihnen Vorschläge nicht gefallen!

Bleiben Sie konstruktiv, auch wenn Ihnen Vorschläge nicht gefallen! Fitness: Sortieren Sie erst mal Ihre Prioritäten, sonst wird es nur hektisch!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Gehen Sie mit Widerspruch und Streitlust souverän und vernünftig um!

Gehen Sie mit Widerspruch und Streitlust souverän und vernünftig um! Beruf: Drängt man auf Entscheidungen? Verarbeiten Sie neue Ideen erst mal!

Drängt man auf Entscheidungen? Verarbeiten Sie neue Ideen erst mal! Fitness: Gelassenheit ist heute am wichtigsten. Gehen Sie bewusst langsam vor!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Ihre Flexibilität ist Ihr Trumpf. Zeigen Sie sich situationselastisch!

Ihre Flexibilität ist Ihr Trumpf. Zeigen Sie sich situationselastisch! Beruf: Widersprüchliche Standpunkte? Schlagen Sie versöhnliche Lösungen vor!

Widersprüchliche Standpunkte? Schlagen Sie versöhnliche Lösungen vor! Fitness: Wieder mehr Power und verbesserte Motivation. Aber immer mit der Ruhe!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.