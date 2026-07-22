Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 23.07.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Gerda Rogers Tageshoroskop © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Geduldiger und gesprächsbereit! Es lohnt sich, mal in Ruhe zu reden.

Geduldiger und gesprächsbereit! Es lohnt sich, mal in Ruhe zu reden. Beruf: Überdenken Sie Ihre Meinung lieber nochmals. Nehmen Sie Anregungen an!

Überdenken Sie Ihre Meinung lieber nochmals. Nehmen Sie Anregungen an! Fitness: Aufmerksamkeit ist heute am wichtigsten. Passen Sie Ihr Tempo an!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Haben Sie mehr Vertrauen! Sie können sicher sein, dass man Sie liebt.

Haben Sie mehr Vertrauen! Sie können sicher sein, dass man Sie liebt. Beruf: Ein konfliktträchtiger Tag. Keine emotionellen Aktionen, cool bleiben!

Ein konfliktträchtiger Tag. Keine emotionellen Aktionen, cool bleiben! Fitness: Lassen Sie weg, was nicht sein muss! Und Zeit zum Nachdenken nehmen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Der richtige Tag, um viel ernsthafter über Erwartungen nachzudenken.

Der richtige Tag, um viel ernsthafter über Erwartungen nachzudenken. Beruf: Informieren Sie sich genauer und stimmen Sie sich mit anderen gut ab!

Informieren Sie sich genauer und stimmen Sie sich mit anderen gut ab! Fitness: Langsam loslegen, genauer schauen und möglichst konzentriert voran!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Interesse hat man an Ihnen bestimmt. Trotzdem erst mal ganz locker!

Interesse hat man an Ihnen bestimmt. Trotzdem erst mal ganz locker! Beruf: Tragen Sie sehr diplomatisch zu neuen oder alternativen Lösungen bei!

Tragen Sie sehr diplomatisch zu neuen oder alternativen Lösungen bei! Fitness: Ein guter Tag, um Ihren Lebensstil zu überdenken und zu verbessern.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Heute heißt es, ruhig und geduldig bleiben. Keine impulsiven Aktionen!

Heute heißt es, ruhig und geduldig bleiben. Keine impulsiven Aktionen! Beruf: Probleme lassen sich nur mit vernünftiger Gesprächskultur bewältigen.

Probleme lassen sich nur mit vernünftiger Gesprächskultur bewältigen. Fitness: Es kommt auf Konzentration an. Daher voller Fokus auf jeden Schritt!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Gehen Sie emotional mehr aus sich heraus! Sie sind ja sehr willkommen.

Gehen Sie emotional mehr aus sich heraus! Sie sind ja sehr willkommen. Beruf: Denken Sie mit, hören Sie anderen gut zu! Es kommt auf Genauigkeit an.

Denken Sie mit, hören Sie anderen gut zu! Es kommt auf Genauigkeit an. Fitness: Achten Sie auf Ihre sensible Verdauung! Keine Eile und gesünder essen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Wer sich nicht auf mehr einlassen will, sollte das einmal klarstellen.

Wer sich nicht auf mehr einlassen will, sollte das einmal klarstellen. Beruf: Alle Argumente prüfen und sorgfältig planen, dann klappt alles besser.

Alle Argumente prüfen und sorgfältig planen, dann klappt alles besser. Fitness: Stärken Sie Ihre Nerven, nehmen Sie sich Zeit für tiefe Entspannung!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Großes gegenseitiges Verständnis. Trotzdem ein wenig pragmatischer!

Großes gegenseitiges Verständnis. Trotzdem ein wenig pragmatischer! Beruf: Verstärken Sie die Kommunikation! Ihre Denkanstöße zeitigen Wirkung.

Verstärken Sie die Kommunikation! Ihre Denkanstöße zeitigen Wirkung. Fitness: Guter Tag für konzentriertes Arbeiten und geistige Herausforderungen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Es ist wichtig, mehr Ruhe zuzulassen! Dann sind Aussprachen sinnvoll.

Es ist wichtig, mehr Ruhe zuzulassen! Dann sind Aussprachen sinnvoll. Beruf: Wer sich mit anderen einigen will, sollte erst mal aufmerksam zuhören.

Wer sich mit anderen einigen will, sollte erst mal aufmerksam zuhören. Fitness: Langsam und achtsamer! Konzentration ist heute wichtiger als Tempo.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Nehmen Sie sich Zeit für Ihr Gegenüber und seien Sie verständnisvoll!

Nehmen Sie sich Zeit für Ihr Gegenüber und seien Sie verständnisvoll! Beruf: Es geht darum, Fehler zu erkennen und neue Einsichten zu gewinnen.

Es geht darum, Fehler zu erkennen und neue Einsichten zu gewinnen. Fitness: Erst mal innehalten und nachdenken! Druck ist heute nicht produktiv.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Halten Sie ein bisschen mehr Abstand, um nicht enttäuscht zu werden!

Halten Sie ein bisschen mehr Abstand, um nicht enttäuscht zu werden! Beruf: Es schadet nicht, Ihre Pläne und Argumente nochmals zu überdenken.

Es schadet nicht, Ihre Pläne und Argumente nochmals zu überdenken. Fitness: Stressen Sie sich nicht! Weniger einplanen und fokussiert vorgehen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.