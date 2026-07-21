Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 22.07.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Überlegen Sie sich genau, worauf Sie sich wirklich einlassen können!

Überlegen Sie sich genau, worauf Sie sich wirklich einlassen können! Beruf: Es lohnt sich, gründlicher nachzudenken und ausführlicher zu reden.

Es lohnt sich, gründlicher nachzudenken und ausführlicher zu reden. Fitness: Ein sehr guter Regenerationstag. Gönnen Sie sich daher viel Ruhe!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Hören Sie Ihrem Gegenüber besser zu, statt später enttäuscht zu sein!

Hören Sie Ihrem Gegenüber besser zu, statt später enttäuscht zu sein! Beruf: Überdenken Sie Ihre Vorhaben noch einmal und überstürzen Sie nichts!

Überdenken Sie Ihre Vorhaben noch einmal und überstürzen Sie nichts! Fitness: Bloß nichts Anstrengendes! Bauen Sie lieber mehr Erholungspausen ein!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Man erwartet eine verbindliche Antwort. Also erst denken, dann reden!

Man erwartet eine verbindliche Antwort. Also erst denken, dann reden! Beruf: Öffnen Sie sich für Ideen und Vorschläge anderer, nehmen Sie Rat an!

Öffnen Sie sich für Ideen und Vorschläge anderer, nehmen Sie Rat an! Fitness: Entspannung statt Tempo! Ein guter Tag, um Ihre Nerven zu stärken.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Ein Schuss Romantik tut gut. Aber keine übertriebene Schwärmerei!

Ein Schuss Romantik tut gut. Aber keine übertriebene Schwärmerei! Beruf: Recherchieren Sie heute genauer, Sie könnten Interessantes erfahren!

Recherchieren Sie heute genauer, Sie könnten Interessantes erfahren! Fitness: Ihre Nerven entspannen sich. Klärende Gespräche tun bestimmt gut.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Setzen Sie sich nicht ins Unrecht! Im Zweifelsfall lieber nachgeben.

Setzen Sie sich nicht ins Unrecht! Im Zweifelsfall lieber nachgeben. Beruf: Wenn Sie sich auf Diskussionen einlassen, sollten Sie besser zuhören.

Wenn Sie sich auf Diskussionen einlassen, sollten Sie besser zuhören. Fitness: Etwas zurückzuschalten wäre sinnvoll, um noch in Ruhe nachzudenken.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Starke Gefühle sind im Spiel. Jetzt bloß nicht wieder zu kopflastig!

Starke Gefühle sind im Spiel. Jetzt bloß nicht wieder zu kopflastig! Beruf: Nicht immer so pragmatisch! Grundlegende Fragen sind auch zu klären.

Nicht immer so pragmatisch! Grundlegende Fragen sind auch zu klären. Fitness: Lebensgewohnheiten überdenken! Ein guter Tag für einen neuen Anlauf.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Auch wenn Sie sich verunsichert fühlen: Keine impulsiven Reaktionen!

Auch wenn Sie sich verunsichert fühlen: Keine impulsiven Reaktionen! Beruf: Denken Sie endlich gründlicher nach! Das könnte Ihre Meinung ändern.

Denken Sie endlich gründlicher nach! Das könnte Ihre Meinung ändern. Fitness: Schnell geht heute gar nichts. Ruhe und Konzentration statt Tempo!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Lassen Sie heute mehr Gefühl und Nähe zu! Guter Tag auch zum Reden.

Lassen Sie heute mehr Gefühl und Nähe zu! Guter Tag auch zum Reden. Beruf: Auf zu Verhandlungen! Ihre Argumente machen heute bestimmt Eindruck.

Auf zu Verhandlungen! Ihre Argumente machen heute bestimmt Eindruck. Fitness: Reduzieren Sie physische Anstrengungen! Mental sind Sie in Topform.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Lassen Sie sich geduldig und ernsthafter auf Beziehungsfragen ein!

Lassen Sie sich geduldig und ernsthafter auf Beziehungsfragen ein! Beruf: Wer länger nachdenkt und auf andere hört, kommt auf bessere Ideen.

Wer länger nachdenkt und auf andere hört, kommt auf bessere Ideen. Fitness: Nehmen Sie sich Zeit für tiefe Entspannung! Am besten in der Natur.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Man braucht mehr Tiefgang. Gehen Sie einfühlsam auf den Partner ein!

Man braucht mehr Tiefgang. Gehen Sie einfühlsam auf den Partner ein! Beruf: Konzentrieren Sie sich auf Vorrangiges, lassen Sie Überflüssiges weg!

Konzentrieren Sie sich auf Vorrangiges, lassen Sie Überflüssiges weg! Fitness: Regenerieren, aufräumen, nachdenken und die Prioritäten neu ordnen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Halten Sie sich lieber zurück, statt es unnötig kompliziert zu machen!

Halten Sie sich lieber zurück, statt es unnötig kompliziert zu machen! Beruf: Sich effizient zu organisieren, ist am wichtigsten. Was hat Vorrang?

Sich effizient zu organisieren, ist am wichtigsten. Was hat Vorrang? Fitness: Stress und physische Strapazen reduzieren und gründlicher nachdenken!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.