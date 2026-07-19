Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 20.07.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Kompromissbereiter! Damit erreichen Sie bestimmt besseres Feedback.

Kompromissbereiter! Damit erreichen Sie bestimmt besseres Feedback. Beruf: Nicht zu konfliktfreudig! Seien Sie Anderen gegenüber rücksichtsvoll!

Nicht zu konfliktfreudig! Seien Sie Anderen gegenüber rücksichtsvoll! Fitness: Es bringt nichts, sich zu stressen, das führt höchstens zu Pannen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Wenn Sie etwas mehr Charme auspacken, sind Sie noch viel attraktiver.

Wenn Sie etwas mehr Charme auspacken, sind Sie noch viel attraktiver. Beruf: Kompromissbereitschaft führt zum Erfolg. Einfach auf Fairness achten!

Kompromissbereitschaft führt zum Erfolg. Einfach auf Fairness achten! Fitness: Etwas anpassungsfähiger! Mit dem Strom zu schwimmen, spart Energie.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Nutzen Sie heute die Gelegenheit, wieder mehr Harmonie herzustellen!

Nutzen Sie heute die Gelegenheit, wieder mehr Harmonie herzustellen! Beruf: Machen Sie Fehler wieder gut, indem Sie kompromissbereit einlenken!

Machen Sie Fehler wieder gut, indem Sie kompromissbereit einlenken! Fitness: Sie sind wieder mehr in Ihrer Mitte. Höchste Zeit, sich zu mäßigen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Geben Sie doch freundlich nach, statt schlechte Laune zu verbreiten!

Geben Sie doch freundlich nach, statt schlechte Laune zu verbreiten! Beruf: Wenn Sie sich kooperativ verhalten, läuft es in jeder Hinsicht besser.

Wenn Sie sich kooperativ verhalten, läuft es in jeder Hinsicht besser. Fitness: Nehmen Sie alles ein bisschen lockerer, statt sich sinnlos zu ärgern!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Freundlich und charmant, aber mit der gebotenen vernünftigen Distanz!

Freundlich und charmant, aber mit der gebotenen vernünftigen Distanz! Beruf: Nicht wieder zu ehrgeizig! Fairness und Rücksicht sind produktiver.

Nicht wieder zu ehrgeizig! Fairness und Rücksicht sind produktiver. Fitness: Auf Ausgewogenheit kommt es an. Bei der Arbeit wie auch beim Genuss.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Gemeinsam Schönes zu genießen, hilft der Liebe sicher auf die Sprünge.

Gemeinsam Schönes zu genießen, hilft der Liebe sicher auf die Sprünge. Beruf: Achten Sie auf die Wünsche anderer! Entgegenkommen wirkt motivierend.

Achten Sie auf die Wünsche anderer! Entgegenkommen wirkt motivierend. Fitness: Genießen, nicht hetzen, ist das Motto des Tages. Verwöhnen Sie sich!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Freuen sie sich über Zuwendung, machen Sie sich aber auch nützlich!

Freuen sie sich über Zuwendung, machen Sie sich aber auch nützlich! Beruf: Zielen Sie eher auf Kompromisse ab, statt Ihren Willen durchzusetzen!

Zielen Sie eher auf Kompromisse ab, statt Ihren Willen durchzusetzen! Fitness: Vernünftige Einteilung statt Stress! Ein sportliches Ventil wäre gut.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Wer besser auf das Wohl des Partners achtet, stärkt das Miteinander.

Wer besser auf das Wohl des Partners achtet, stärkt das Miteinander. Beruf: Einvernehmliche Lösungen sind gefragt, um effizienter voranzukommen.

Einvernehmliche Lösungen sind gefragt, um effizienter voranzukommen. Fitness: Mit einer kooperativen Haltung kommen Sie viel besser durch den Tag.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Lassen Sie sich nicht die Chance entgehen, Entgegenkommen anzunehmen!

Lassen Sie sich nicht die Chance entgehen, Entgegenkommen anzunehmen! Beruf: Streitfragen zur Zufriedenheit aller zu lösen, könnte heute gelingen.

Streitfragen zur Zufriedenheit aller zu lösen, könnte heute gelingen. Fitness: Gemeinsam anpacken, ohne einander zu stressen! Das macht gute Laune.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Halten Sie sich doch mal zurück! Kritik trübt lediglich die Stimmung.

Halten Sie sich doch mal zurück! Kritik trübt lediglich die Stimmung. Beruf: Setzen Sie auf Toleranz und Ermutigung! Man braucht positiven Input.

Setzen Sie auf Toleranz und Ermutigung! Man braucht positiven Input. Fitness: Gegen die Unruhe hilft nur Entspannung. Also zurücklehnen und relaxen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Probieren Sie es ein wenig ernsthafter! Dann kommen Sie noch besser an.

Probieren Sie es ein wenig ernsthafter! Dann kommen Sie noch besser an. Beruf: Diplomatisches Geschick dient Ihren Interessen viel besser als Druck.

Diplomatisches Geschick dient Ihren Interessen viel besser als Druck. Fitness: Sie haben sehr viel Energie, sollten sich aber auch gut organisieren.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.