EU-Automarkt wächst weiter: Chinesen legen zu

Europäischer Herstellerverband ACEA meldet: Der Absatz von Verbrennern sank, vollelektrische und Hybridautos gewannen dazu.

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Elektro- und Hybridautos haben den Automarkt in der EU im Juni weiter angetrieben. Insgesamt wuchsen die Pkw-Neuzulassungen im Jahresvergleich um 13,6 Prozent auf fast 1,148 Millionen Fahrzeuge, wie der europäische Branchenverband ACEA am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Während der Absatz reiner Verbrennerfahrzeuge sank, legten vollelektrische Batteriefahrzeuge (BEV) um mehr als 60 Prozent auf 270.557 Exemplare zu. Auch Hybridautos verkauften sich stärker.

In Österreich lag der Zuwachs bei den Neuwagenverkäufen im Juni mit einem kräftigen Plus von 22,9 Prozent auf 34.256 Fahrzeuge deutlich über dem EU-Schnitt. Das gilt auch für das gesamte erste Halbjahr: Der Autoabsatz ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15 Prozent auf 164.529 Fahrzeuge nach oben. In der gesamten EU erreichte der Anstieg 5,7 Prozent.

Volkswagen weiter Marktführer

In Deutschland erhöhten sich die Pkw-Neuzulassungen im Juni um 15,7 Prozent, in Frankreich fiel das Plus mit 11,4 Prozent und in Italien mit 10,6 Prozent niedriger aus. In Spanien legten die Neuzulassungen mit 7,8 Prozent deutlich moderater zu.

Volkswagen blieb EU-weit mit Abstand Marktführer, der Absatz erhöhte sich um 7,3 Prozent auf 291.366 Autos. Stellantis, der Mutterkonzern von Fiat, Peugeot und Opel, verbuchte als Nummer zwei ein Plus von 7,1 Prozent, und der Branchendritte Renault legte um 3,6 Prozent zu. Der BMW-Konzern kam auf ein Plus von 16,1 Prozent, Mercedes-Benz legte um 4,8 Prozent zu.

Insgesamt wuchsen die Pkw-Neuzulassungen im ersten Halbjahr um 5,7 Prozent auf rund 5,897 Millionen Fahrzeuge. Der Marktanteil reiner Batterieautos kletterte von 15,6 auf 20,7 Prozent.

Chinesen legen zu

Große Sprünge machen weiter chinesische Anbieter wie Chery, BYD und Leapmotor. Die Marktanteile der chinesischen Anbieter sind in den ersten sechs Monaten mit 2,7 Prozent bei Geely (Volvo, Polestar) sowie jeweils 2,2 Prozent bei SAIC Motor (Marke MG) und BYD noch überschaubar. Im Jahresvergleich ergibt sich ein kräftiger Schub. Der Elektroauto-Pionier Tesla aus den USA erholte sich von seinem Absatzeinbruch aus dem Vorjahr und kam von Jänner bis Juni auf einen Marktanteil von 2,1 Prozent.