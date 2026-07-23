Luxus-Insel von Beauty-Arzt-Pionier wird verkauft

Die private Insel vom weltbekannten Doktor Ivo Pitanguy wird nun verkauft. Auf die Insel reisten Hollywood-Stars und US-Präsidenten.

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2016 starb der Brasilianer Dr. Ivo Pitanguy mit 93 Jahren. Pitanguy war einer der bekanntesten Schönheitschirurgen der Welt und gilt als das Genie hinter dem ikonischen "brasilianischen Po-Lifting". Er hinterließ unter anderem eine Luxus-Insel, die von seiner Familie gepflegt wurde. Diese wird nun verkauft, so die britische Zeitung "Daily Mail".

Die Ilha dos Porcos Grande befindet sich vor der Küste von Rio de Janeiro. Das Immobilienunternehmen Beauchamp Estates verlangt dafür knackige 100 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 87 Millionen Euro). Der Schönheitschirurg nutzte die Insel als Rückzugsort für seine Familie, enge Freunde und eine kleine Gruppe ausgewählter VIP-Gäste.

Hollywood-Stars waren auf der Insel

Unter anderem sollen Tom Cruise, Katie Holmes, Frank Sinatra und der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter auf der Insel gewesen sein, so Beauchamp Estates.

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Dr. Pitanguy veränderte die Insel, ließ sechs modernistische Bungalows errichten. Zusätzlich befinden sich dort auch neun Suiten und ein Swimmingpool. Von der Insel aus sieht man auf die Angra dos Reis. Ebenfalls gibt es eine 400 Meter lange Landebahn und tropische Gärten.

Insel mit großem Angebot

Wer die Insel kauft, kann diese per Helikopter, Flugzeug oder Boot erreichen. An drei privaten Stränden kann gebadet werden. Die Insel verfügt über einen eigenen Wald, natürliche Frischwasserquellen und ein natürliches Aquarium. Für Sportliebhaber gibt es einen Tennisplatz und mit den Golfwagen kann die Insel weiter erkundet werden.

Die Architektur soll teilweise von dem James-Bond-Versteck von Francisco Scaramanga inspiriert sein, das in dem Film "Der Mann mit dem goldenen Colt" von 1974 zu sehen war. Da ausreichend Platz für Erweiterungen vorhanden ist, könnte der neue Eigentümer auf der Ostseite der Insel eine 2.700 Quadratmeter große Villa errichten lassen, vorbehaltlich der Baugenehmigung durch die örtliche Gemeinde und die brasilianische Marine.

"Einzigartiges Prestigeobjekt"

Gary Hersham, Gründer von Beauchamp Estates, beschreibt laut der "Daily Mail" die Insel als "einzigartiges Prestigeobjekt", das "auch außergewöhnliches Potenzial bietet". Er erklärt: "Die Insel könnte ein außergewöhnlicher privater Rückzugsort für einen anspruchsvollen Multimillionär oder Milliardär bleiben oder, vorbehaltlich der Planung, in ein hoch exklusives Hotelresort im Stil von Necker Island mit 5-Sterne-Annehmlichkeiten von internationaler Bedeutung umgewandelt werden."

Kay Louise Smith, Maklerin für Luxusimmobilien bei Beauchamp Estates, fügte hinzu: "Pitanguy Island ist eine der exklusivsten Privatinseln der Welt und bietet ein von James Bond inspiriertes Refugium mit markanten, modernistischen Bungalows und Suiten, erstklassigen Annehmlichkeiten und einer illustren Prominenten-Vergangenheit."