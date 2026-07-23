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In Manila

Lawrow und Rubio sprachen über Krieg in der Ukraine

Delegationen der USA und Russlands sitzen sich bei einem Treffen mit Flaggen am Tisch gegenüber.
© APA/AFP/POOL/BRENDAN SMIALOWSKI
Die Außenminister der USA und Russlands, Marco Rubio und Sergej Lawrow, sind russischen Medienberichten zufolge in Manila zusammengekommen.
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Die Begegnung habe am Rande eines Treffens des Verbands Südostasiatischer Nationen (ASEAN) in der philippinischen Hauptstadt stattgefunden und mehr als eineinhalb Stunden gedauert, meldete die staatliche Nachrichtenagentur TASS. Thema sei die Ukraine gewesen, berichtete die Agentur RIA unter Berufung auf das russische Außenministerium.

Lawrow habe Russlands Bereitschaft zu einer politischen und diplomatischen Lösung des Konflikts in der Ukraine bekräftigt. Außerdem sei es um die Normalisierung der Beziehungen zwischen Russland und den USA gegangen. Lawrow warf den europäischen Staaten vor, mit einer Politik der Destabilisierung auf eine strategische Niederlage Russlands hinzuarbeiten.

Die beiden Minister verabredeten sich am Rande des ASEAN-Außenministertreffens in der philippinischen Hauptstadt. Russischen Medien zufolge dauerte das auf US-Initiative organisierte Gespräch lediglich 35 Minuten.

Lawrow: Moskau zu Verhandlungen über Kriegsende bereit

Wie das Ministerium in Moskau weiter mitteilte, betonte Lawrow erneut die Bereitschaft Russlands zu Verhandlungen über eine Beendigung des Krieges. Grundlage dafür müssten jene Vereinbarungen sein, denen Kremlchef Wladimir Putin bei seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump voriges Jahr im August in Anchorage zugestimmt habe.

Der konkrete Inhalt der Gespräche ist bis heute unklar. Russland hatte danach immer wieder erklärt, dass es zu einem Waffenstillstand bereit sei, wenn sich die Ukraine aus ihrem eigenen und bisher nicht von Moskau kontrolliertem Gebiet im Donbass zurückziehe. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj lehnte wiederholt solche Gebietsgeschenke an Russland kategorisch ab.

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Kontakte sollen fortgesetzt werden

Rubio und Lawrow sprachen nach Angaben des russischen Außenministeriums auch über die Lage im Nahen Osten. Details gab es nicht. Russland kritisiert als Verbündeter des Iran immer wieder die US-Angriffe auf die islamische Republik am Persischen Golf.

Lawrow habe zudem die Wiederaufnahme vollwertiger Kontakte zwischen den Raumfahrtbehörden beider Länder begrüßt. Russland und die USA betreiben gemeinsam die Internationale Raumstation ISS.

Es sei vereinbart worden, die Kontakte zwischen Moskau und Washington fortzusetzen, hieß es. Lawrow und Rubio hatten bereits am Dienstag kurz miteinander gesprochen. Die Außenminister hatten sich zuletzt im Juli 2025 in Malaysia gesehen - ebenfalls im Rahmen der südostasiatischen Staatengemeinschaft ASEAN.

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