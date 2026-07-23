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Vermisstes Mädchen

Maddies kleiner Bruder ist jetzt Schwimmstar

Ein Schwimmer mit blauer Badekappe hält sich am Beckenrand und blickt zur Seite.
© Getty Images for Commonwealth Sp
Maddies kleiner Bruder ist bereits 21 Jahre alt und will jetzt zu Olympia.
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Fast zwei Jahrzehnte nach dem Verschwinden von Madeleine "Maddie" McCann steht erstmals ihr jüngerer Bruder Sean im Fokus der Öffentlichkeit – allerdings nicht wegen des berühmten Kriminalfalls, sondern aufgrund seiner sportlichen Erfolge.

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© Reuters

Der 21-Jährige wurde für Schottlands Team bei den Commonwealth Games in Glasgow nominiert und gilt als Hoffnungsträger im Schwimmen. Die Wettkämpfe dienen vielen Athleten als wichtige Bühne auf dem Weg zu den Olympischen Spielen.

Olympia als Ziel

Sean, der Chemieingenieurwesen an der Universität Loughborough studiert, hielt sich bislang konsequent aus der Öffentlichkeit heraus und sprach nie über das Schicksal seiner Schwester. In einem seltenen Interview mit seinem Schwimmteam verriet er jedoch: "Mein persönliches Ziel nach den Commonwealth Games sind die Olympischen Spiele."

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Für seinen Traum trainiert Sean seit Jahren mit großem Einsatz. Nach eigenen Angaben steht er regelmäßig bereits um vier Uhr morgens auf, absolviert neun Schwimmeinheiten und drei Krafttrainings pro Woche. Damit möchte er sich für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles empfehlen.

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