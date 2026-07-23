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Schweinsteiger-Ex Ana Ivanović mit traurigem Geständnis

Eine Frau und ein Mann posieren elegant gekleidet neben einem großen Laver-Cup-Pokal.
© Getty Images for Laver Cup
Ana Ivanović (38) gehörte zu einer der besten Tennisspielerinnen ihrer Generation. Sie gewann 2008 die French Open und wurde danach Weltranglistenerste. Nach 15 Einzeltiteln auf der WTA-Tour beendete die Serbin ihre Karriere mit nur 29 Jahren. Nun packt sie über ihr Karriereende aus.
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Im Dezember 2016 beendete Ana Ivanović (38) ihre aktive Tenniskarriere. Damals war sie nur 29 Jahre alt. Für das Ende waren ihre vielen Verletzungen verantwortlich. Doch nun verrät sie in der kroatischen Sport-Talkshow "Neuspjeh prvaka" einen weiteren Grund. Ivanović litt unter mentalen Problemen.

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Im Interview mit dem neuen kroatischen Nationaltrainer Slaven Bilić gab die Ex-Tennisspielerin einen tiefen Einblick: "In den letzten Jahren meiner Karriere hatte ich sehr starke Panikattacken, sobald ich auf den Platz ging. Ich habe nie darüber gesprochen, aber ich hatte wirklich heftige Panikattacken."

Zu dieser Zeit hatte die Serbin auf dem Platz große Schwierigkeiten, die auch anderen auffielen. Dafür waren aber keine sportlichen Gründe verantwortlich. Sie erklärte: "In Wirklichkeit war ich einfach nur in Panik und konnte nicht mehr. Ich hatte panische Angst davor, am nächsten Tag wieder auf den Platz zu gehen und vor Publikum spielen zu müssen."

"Ich vermisse die großen Turniere"

Obwohl Ivanović unter Panikattacken litt, fiel ihr das frühe Karriereende schwer. Die ehemalige Tennisspielerin sagte: "Natürlich war es kein leichter Schritt und es fiel mir schwer, Tennis aufzugeben, denn seit meinem fünften Lebensjahr war es mein Leben, meine erste Liebe, etwas, das ich wirklich liebte und in dem ich sehr gut war. Aber ich hatte das Gefühl, dass es der richtige Zeitpunkt für mich war."

Sie ist sich sicher, dass es die richtige Entscheidung war. Ivanović meinte: "Ich vermisse die großen Turniere, den Wettkampf, das Gefühl, das Adrenalin, aber ich bereue meine Entscheidung nicht. Ich bin sehr glücklich, wo ich jetzt bin."

Tennisspielerin im pinken Outfit küsst den silbernen French-Open-Pokal auf dem Tennisplatz.
© Getty Images

Die Serbin war wenig überrascht über ihr frühes Karriereende. Sie erzählte: "Ich erinnere mich, dass ich in meinen Zwanzigern gesagt habe, ich sei nicht der Typ, der bis 40 spielt. Das hat mich nie gereizt, weil ich wusste, dass es andere Dinge gab, die ich im Leben tun wollte."

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